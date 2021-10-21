知名鋼琴家李雲迪因朝陽群眾舉報嫖娼被拘

北京朝陽公安分局周四通過官方微博稱，根據朝陽群眾舉報，涉嫌嫖娼的中國知名鋼琴家李雲迪已被行政拘留。

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消息傳出後，中國社交網絡沸騰，許多網民難以置信，有的說：“第一反應是李雲迪被陷害了”、“但願不是”……

有人戲虐：“朝陽群眾的眼睛到底是雪亮雪亮的，舉報了那麼多明星”。“北京朝陽區群眾厲害，其他區群眾也要跟上哈”。

“朝陽群眾”一向被視為是當局的打手，不可小覷。解放軍旗下微博公號鈞正平近日針對美國中央情報局成立“中國中心”，專門招募懂中文員工一事呼籲中國老百姓反間防諜，“我們需要朝陽大媽，撈銅漁民”，“打一場人民戰爭”。

這裡的“朝陽大媽”就是指的“朝陽群眾”。據指出，因被“朝陽群眾”舉報而被警方打擊懲治的“明星涉毒與嫖娼案件”不勝枚舉，有人評論：北京“朝陽群眾”成為繼中情局、克格勃等世界王牌情報組織之後的又一“王牌”

人民日報微信公眾號俠客島則評論：“琴鍵彈錯了可以重來，人生道路可得認準黑白”。

據指按中國法律，嫖娼不構成犯罪，但可能會遭受治安處罰。

李雲迪有“鋼琴王子”之稱 ，18歲在第14屆肖邦國際鋼琴比賽奪得金獎，成為該獎最年輕的冠軍，也是首位獲此殊榮的中國人。他還於2015年擔任第17屆肖邦國際鋼琴比賽的評委，成為肖邦國際鋼琴比賽史上最年輕的評委。

在中國，李雲迪與另一名青年鋼琴家郎朗齊名，且兩人都出生在同一年，但後者國際知名度更高。