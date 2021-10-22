中國《證券時報》：恆大支付一筆逾期美元利息避免了違約

中國官媒《證券時報》周五（10月22日）報道，中國恆大集團向國際債券持有人支付了一筆逾期美元利息，這一出乎外界意料之舉讓這家深陷巨額債務危機的房地產行業巨頭避免了違約。

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據中國《證券時報》報導，恆大未能支付原定9月23日到期的一筆價值8350萬美元的債務利息，但仍有一個月的寬限期至本周六截至，報道援引消息來源說，恆大最終向債券持有人支付了這筆逾期美元利息，令之前普遍認為恆大將錯過支付而引發違約的市場觀察感到意外。

報道未提供詳細信息。

《證券時報》是中共黨報《人民日報》旗下媒體。

背負超過3000億美元巨額債務，恆大面臨破產前景9月份引發國際市場恐慌。恆大在香港股市暫停交易兩周後，周四恢復交易繼續下跌。 但在《證券時報》有關恆大支付逾期利息的消息報道後，周五恆大股市價格回升，開盤時上漲近 5%。

恆大自危機以來始終在努力維持其經營活動，並尋求出售資產以紓困。集團本周承認，原計畫出售旗下物業管理公司50.1%多數股權案最終破局，該筆交易原本可為恆大帶來26億美元資金紓困。

中國央行上周表示恆大債務對中國金融體系構成的風險“可控”，但個體業主已表現擔憂，九月份有數十名個體業主及供貨商到恆大集團總部前示威，要求按期交房及付款。觀察認為儘管北京迄今仍沒有做明確表態，但恆大危機對中國社會穩定的影響可能會促使當局出手干預，

位於北京的Plenum公司分析師陳龍（音）向法新社表示，儘管恆大此次支付避免了違約，但未來幾天和幾周內，它還面臨著其他債券支付的最後期限，“每兩周左右要支付一次利息”，其數額並不巨大，”但到未來某個時候，除利息外，還會面臨有到期的本金需要支付，其數額將高達數十億美元”

他認為，恆大目前仍然在等待“奇蹟“出現或北京出手干預。

報道說，恆大危機是中國房地產普遍困境的表現。購房者擔憂開發商破產風險導致中國新房價格六年來出現首次下跌，據官方周三表示，在 70 個中國大中城市，9 月份房地產價格一年多來呈下降趨勢。據彭博社的估算，中國房地產價格平均下降了近 1%。