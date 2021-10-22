北京新增4例確診 所有疫區進京航班停飛

10月22日，北京昌平區報告4例內蒙古旅遊返京人員確診病例。因北京冬奧臨近，且疫情離中南海越來越近，北京當局異常緊張，當日立刻升級嚴控中高風險地區所在縣（市、區、旗）及14日內有該區域旅居史的人員進京，當局高調宣布，“有病例及感染者所在市落實停航、停售、暫停進返京”。

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據官媒報導，10月22日0時至12時，新增4例京外關聯本地確診病例，均居住昌平區宏福苑小區，10月12日至15日自駕前往內蒙古、寧夏、山西等地旅遊。4人於10月16日返京。10月21日，其中2人分別向村（居）委會報告，曾於10月12日在內蒙古額濟納旗旅遊並在一餐館用餐。

另據官媒報導，要提升進京管控等級，有病例及感染者所在市落實停航、停售、暫停進返京。要強化進京通道管控，鐵路、民航和公路檢查站嚴格查驗。報導稱，當前正值北京冬奧會國際測試賽，要嚴格按照要求做好疫情防控和賽事組織工作，為如期安全順利辦奧打好基礎。

據報導，昌平區北七家鎮宏福苑社區升級為中風險地區，當局稱“全區立即進入應急狀態”。截至目前，昌平區已排查密切接觸者194人，已轉運到集中隔離點78人，全部落實隔離管控措施，其餘116人正在轉運中。宏福苑小區周邊區域、白各莊新村小區除西一區外的其他區域劃為管控區域，人員只進不出，周邊學校停課，在校學生封閉管理，老年公寓封閉管控，商戶等服務場所暫停營業。管控區內近4萬人進行全員核酸檢測。

北京昌平當地網友紛紛發帖表達不安，並透露當地的情況：

“16號返京，21號才報告？？還就其中2個人報告，咋想的？這幾天得傳多少人呀！”

“四點多聽到外面叮噹響，以為是打架，後來發現是小區在封閉小區大門……”

“昨天才報告呀……我們在廣州16.17號剛開始的時候電話都快被居委打爆了……”

“早上睜開眼小區封空了，剛剛做完核酸。”

網友發布的視頻顯示，昌平區北七家鎮宏福苑社區被封，防疫車連夜將密接者拉走集中隔離。所有的居民開始排長隊進行核酸檢測。管控區各交通要道都設立了路障，禁止車輛出入。