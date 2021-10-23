中國房地產稅改試點 首波10大城

中國全國人大常委會22日通過授權國務院在部分地區展開房地產稅改革試點工作，徵稅對象包括居住用、非居住用等各類物業，不含農村宅基地。試點期限為五年。中國推動共同富裕，房地產稅改試點是當中一項重要工作，房地產圈的暴富時代有可能過去了。

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新華社報導，中國國務院將在半年內確定實施啟動時間，並制定試點具體辦法，而試點地區政府則負責制定具體實施細則。大陸財政部、稅務總局負責人表示，將依照全國人大常委會的授權，起草“房地產稅試點辦法（草案）”，做好各項準備工作。

房地產稅試點方案的重點，一是試點地區的房地產稅徵稅對象為居住用和非居住用等各類房地產，不包括依法擁有的農村宅基地及其上住宅。土地使用權人、房屋所有權人為房地產稅的納稅人。

二是國務院制定房地產稅試點具體辦法，試點地區人民政府制定具體實施細則。三是按照積極穩妥的原則，統籌考慮深化試點與統一立法、促進房地產市場平穩健康發展等情況確定試點地區，報全國人大會常委員會備案。

試點期限為五年，自試點辦法印發之日起算。試點過程中，國務院應當及時總結試點經驗，在授權期限屆滿的六個月以前，向全國人大會常委員會報告試點情況，需要繼續授權的，可以提出相關意見，由全國人大常委員會決定。條件成熟時，及時制定法律。

房地產稅試點啟動，房市專家評估，政策將成為打擊房市泡沫的有效武器，首當其衝的會是有多套房產的炒房客，而衝擊最大的會是在一、二線城市。

華爾街日報引述知情人士透露，首波試點城市約十個房價漲幅較大的熱點城市，其中深圳、海南、浙江等被點名，有望先行試點房地產稅。

有關房地產稅具體的徵稅範圍、徵稅物件、稅率等細節仍未知，但此前上海、重慶早在二○一一年率先試點徵收房地產稅。上海是針對第二套及以上新購住房，人均六十平方米以上部分徵收房產稅；重慶則以豪宅群體作為徵收對象。兩市試點以來，相關稅收都不多，對抑制房價並未起到作用。

大陸房地產交易過程要交的稅費主要是契稅、增值稅、個人所得稅、印花稅、土地增值稅等，屬一次性交易。台灣除了交易時要繳交契稅、土地增值稅外，不論豪宅與否，所有的屋主每年還需繳交房產稅（房屋稅及地價稅）。