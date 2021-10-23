中國：人大通過決議允許在部分地區開展房地產稅改革試點工作

中國人大會議周六（10月23號）通過一項決定，授權國務院在部分地區開展房地產稅改革試點工作。決定自公布之日起施行，試點實施啟動時間由國務院確定。

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中國官媒指出，此舉旨在積極穩妥推進房地產稅立法與改革，引導住房合理消費和土地資源節約集約利用，促進房地產市場平穩健康發展。

在過去20年裡，房地產一直是中國經濟發展的驅動力。 法新社發自北京報道指出，房產稅已經在上海（東部）和重慶（西南部）等城市進行了幾年的試驗。儘管曾在2000年代被提及在國內的普及，但卻從未實現過。 多年來提出的主要反對理由包括：徵稅將不受那些已經為購房而”流血“的業主的歡迎；它可能減少需求或導致大量的公寓被出售。

官方新華社援引中國人大常委會周六通過的決議文本說 ： "允許試點的決定旨在積極穩妥地推進房產稅的立法和改革，"。該消息還說 "它將引導人們合理購買住房……促進全國房地產市場的平穩健康發展，"但消息沒有明確說明可能受到影響的地區或城市。

據網上官方通報，試點地區的房地產稅徵稅對象為居住用和非居住用等各類房地產，不包括依法擁有的農村宅基地及其上住宅；國務院及其有關部門、試點地區人民政府應當構建科學可行的徵收管理模式和程序；本決定授權的試點期限為五年，自國務院試點辦法印發之日起算。試點過程中，國務院應當及時總結試點經驗，在授權期限屆滿的六個月以前，向全國人民代表大會常務委員會報告試點情況，需要繼續授權的，可以提出相關意見，由全國人民代表大會常務委員會決定。條件成熟時，及時制定法律。

據分析人士稱，這樣的房產稅可以讓價格上升得更慢，並限制投機行為。自20世紀90年代末開始有可能自由購買房產以來，房價不斷飆升。但許多中國人目前還是沒有購房能力。

這項改革的開始遇到中國新房價格六年來首次下降，同時由於一些開發商存在破產風險，造成買家信任度大減。尤其是最近恆大集團的財務狀況受到了極大的關注，其潛在崩潰可能會拖累中國的經濟增長。

報道稱，在中國70個大中城市中，9月份的價格同比下降。根據彭博社的計算，房價價格平均下降了近1%。

《華爾街日報》10月19日曾獨家報道，在中共黨內出現負面反饋後，當局原計畫在大約30個中國城市進行房地產稅試點的初步建議已被大幅縮減。