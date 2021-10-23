紐約時報評李雲迪“嫖娼”事件：中國政府常用嫖娼指控威嚇政敵

《紐約時報》22日刊文，評中國官媒熱炒的著名鋼琴家李雲迪“嫖娼”事件。指出：北京警方沒有提供事件細節，中國政府經常利用嫖娼指控來恐嚇政敵。

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文章寫道：有關李雲迪被拘留的報道迅速成為中國互聯網上討論最廣泛的話題之一，許多人對李雲迪被拘留表示震驚。警方後來貼出了一張鋼琴鍵的照片，配有這樣的文字：“這個世界的確不止黑白兩色，但一定要分清和畫清黑與白。這個，絕對不可以錯……”

文章指出：中國政府經常利用嫖娼指控來恐嚇政敵，目前還不清楚李雲迪為什麼被針對，以及可能會面臨什麼樣的懲罰。

在中國最高領導人習近平的領導下，政府對藝術家採取了強硬立場，並且一直在努力“凈化”國家的文化環境，通常是為了追求政治目標。近幾個月來，當局一直在試圖控制中國喧囂的名人文化，並對名人崇拜和“飯圈”的危險發出警告。

李雲迪在微博上擁有2000多萬粉絲，是中國電視台每年有數億人觀看的春節聯歡晚會的常客。今年，他在晚會上演奏了愛國歌曲《我愛你中國》。

“一旦毀掉人設，再高的技藝也彈不盡悲傷，”《人民日報》在一篇社交媒體帖子中寫道。“崇德守法，才有未來。”

文章寫道：中國政府有利用嫖娼指控來排擠政敵的歷史，專家說，應該以審慎的態度來看李雲迪的被捕。

《紐約時報》引述紐約大學專門研究中國法律體系的法學教授孔傑榮(Jerome A. Cohen)表示，李雲迪嫖娼案件缺乏透明度，令人不安。孔傑榮說：“人們能確信所稱的事實是真實的嗎？”“嫖娼是共產黨針對政治對手的一種歷史悠久的說法，不由得人們對這個案件產生懷疑。”