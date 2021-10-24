中國推擴大土地稅試點 打擊炒房穩定房價

中國準備擴大房產徵稅改革試點引發關注，法新社報道援引專業分析指，措施旨在打擊炒房，控制房價上漲，這意味着長達25年的中國房地產繁榮即將結束，土地出售不再是政府收入來源，而代之以適度的房地產徵稅。

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據中國新華社報道 ，中國第13屆全國人大常務委員會23日召開第31次會議，通過授權中國國務院在部分地區展開房地產稅徵收試點，為期5年的試點中，除私人農村房屋外，所有類型的房地產都將納入徵收房產稅。

報道說，有關擴大試點啟動的時間和地區將在隨後詳細公布。

法新社指， 作為中國近二十年來經濟發展的引擎，中國房地產市場在1998年重大改革後起飛，推動了快速城市化和財富積累的背景下的建築熱潮。但房地產價格不斷上漲的同時，也引發對貧富差距加大及由此帶來社會不穩定風險的擔憂。

報道指，此次宣布擴大房產徵稅改革試點的背景，是習近平提出通過公平財富分配實現中國人的“共同富裕”。

上海和重慶此前已試行了幾年的房產稅。但自2000年首次提出房地產稅以來從未在全國範圍推廣。其主要原因是擔心購房者很難接受，並可能影響對房市的需求，甚至導致房產的拋售情況出現。

此外，新制推出之際正值中國新房價格六年來首次下跌，買家擔心開發商破產風險增加，尤其是房地產巨頭恆大集團的債務危機備受關注，統計指 9月份中國房價同比下跌16.9%。

法新社報道引述一些專業分析認為，擴大房地產稅試點措施旨在防止房地產價格上漲至之前的水平。

凱投宏觀分析師馬克威廉姆斯本周向法新社說：“這意味着長達 25 年的房地產繁榮即將結束。” “土地銷售不再是中國政府收入的持久來源，而可能以適度徵收房地產稅來dai't。”