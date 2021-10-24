恆大稱在深圳等六地十多個在建項目復工復產

深陷巨額債務危機的中國房地產巨頭恆大集團周日（10月24日）宣布，恆大在深圳、東莞等6地10多個項目復工復產，恆大承諾將踐行企業社會責任與擔當，落實政府的保交樓要求。

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因背負3000億美元債務而面臨倒閉風險的恆大在周日“恆大集團”微信公眾號發出有關復工復產的文章，但沒有具體說明集團在全國1300個房地產項目中具體由多少因資金困難而停工。此前恆大在8月31日曾簡要表示，由於資金延誤，一些建築工地施工暫停，集團正向其延誤付款的供應商和分包商進行談判以復工復產。

在周日恆大微信賬戶題為“恆大深圳等地復工復產有序推進，全力以赴保交樓”的文章後，同一公眾號再發文“復工復產 再傳捷報”，指包括廣州、佛山等珠三角“40多個在建樓盤施工正平穩安全有序展開”，兩篇文章都配發了標註目有日期、地點施工進度的工地及工人照片，恆大表示，在重啟的項目中，有些已進入到室內裝修階段，將陸續交付，有的則已接近完工。

恆大表示，將努力確保這些項目的完成，公司在復工復產的積極表現應有助於市場恢複信心。報道指恆大危機已影響到佔中國經濟四分之一的中國房地產業。

恆大上個月表示集團在廣州足球俱樂部在建中的巨大體育場館建設項目將按計畫繼續進行。而中國官媒《證券時報》上周五報導指，恆大支付了8350萬美元逾期債券利息，避免了違約，相關報道沒有給出更多細節。

美國《紐約時報》此前報導，據估計有100萬人購買了恆大房產，並在等待項目完工交付，如果恆大倒閉，可能傷害到一部分購房者，同時影響也將涉及未獲報酬的建築工人及承包商等。