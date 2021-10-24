擔心疫情在北京冬奧前再起 武漢馬拉松比賽延期

法新社報道，由於對新冠疫情在北京冬奧會前會可能捲土重來的擔心日益增加，原定於本周日（10月24日）舉行的武漢馬拉松比賽宣布延期。

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距離北京冬奧會的舉行100多天之際，中國多地出現新的新冠感染病例，周日報告新冠確診有26例 。10月初一個自助旅遊團導致的感染已涉及十個省市區，累計確診病例達95例。其中兩名最早感染者檢測發現均感染Delta變異株。

中國當局正努力通過對居民進行大規模檢測篩查和有針對性的實施封閉來控制感染擴散。

面對新冠確診病例的增加，武漢馬拉松的組織方在上周晚些時候發布一份聲明表示，將推遲周日在該市舉辦的賽事，”以防範疫情擴散的風險。 ”

法新社引述中國官媒報道指，武漢馬拉松比賽包括全程和半程馬拉松比賽，預計有 26000 名選手參賽。比賽組委會在聲明中說將保留所有參賽選手的參賽資格，退還報名費，比賽何時舉辦將另行通知。

中國由於採取大規模的檢測及嚴格的邊境關閉措施已大大減少了新冠感染人數。

北京馬拉松賽預定下周日舉行，法新社聯繫了賽事主辦方，但主辦方沒有明確表示比賽是否按期舉辦。

2月4日開幕的北京冬奧本周三將迎來開幕倒計時100 天，主辦方本月早些時候承認，冬奧會“面臨新冠疫情的巨大壓力”。