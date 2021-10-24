香港馬拉松賽亦”染紅”？ “香港”“加油”字眼遭指涉政治被禁

香港舉行馬拉松比賽，一名加油的觀眾舉着“永不放棄”的口號 2021 年 10 月 24 日

香港年度馬拉松賽星期天（10月24日）舉行，據香港媒體報道，被指涉政治，“香港”“加油”字眼被禁出現。許多穿着印有“香港”、“加油”字眼的選手被要求當場換衣，身上紋有“香港加油”字樣者，則被要求用膠帶把紋身遮住才能上路參賽。

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法新社報道說，中文中“加油！”這個表達支持鼓勵的話在2019年震撼香港的反送中大型民主示威活動中曾被廣泛用作口號。報道引述香港媒體報道指，賽事主辦方警告不容許比賽中出現政治性口號，

《香港01》報道說，由英國渣打銀行舉辦的全港馬拉松（簡稱渣馬）向來是跑者的盛事，周日舉行的渣馬是港版國安法實施後的首場馬拉松。參加選手約15000多人。比賽一度稱“香港加油”等標語沒有問題，但後來又反悔，賽前2度分聲明強調運動不應涉及政治元素，屢勸不果者，後果自負。

一名女選手告訴香港網絡媒體“公民新聞”，她在安檢時被警察帶到小屋，她短褲上寫有這個標語而被告知穿着“政治服裝”。

一名男子告訴香港01說，他被警方攔下，比賽工作人員讓他脫下印有標語的襯衫，穿上制服跑步。更有甚者，一名參賽者因腿上有“香港加油”的紋身，被帶到帳篷；最後只好用膠帶遮住紋身進場參賽。

此次渣馬組委會主席威廉·柯在賽後新聞發布會上說， “這是一項體育賽事，我們不希望看到任何政治因素”。 他並沒有說明為什麼這一在 2019 年抗議活動之前就有的表達用詞今天會有問題。

報道指，警方今天為此次比賽出動了約2000名警力。香港警方在回復法新社就此的質詢時，並沒有直接提及媒體所報的內容，而僅表示 “如果活動組織方遇到有破壞社會穩定和違法的情況，可向警方尋求幫助” 。 “在此次賽事中警方沒有收到任何此類報告。”

自由時報相關報道說，馬拉松被染紅若怒香港網友，他們直接到比賽官網洗版開嗆，連跑步都涉政治，紛紛留言“香港加油”。