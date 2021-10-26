中國要求教廷與台斷交換取梵中建交吳釗燮訪歐陸受矚目

意大利媒體24日引述教廷匿名外交高層談話報導指出，中國大陸要求教廷與台灣斷交以換取梵中建交，教廷受到很大壓力，但教廷有自己的立場，並沒有同意中方的要求，目前情勢陷入僵持。

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意大利最大報晚郵報報導指出，在美中對峙下，教宗方濟各為了台灣問題，承受中國很大壓力。梵諦岡內部近幾個月非常憂慮台海軍事衝突升高，認為局面「非常危急」，擔憂新冷戰一觸即發，台灣恐因此喪失獨立自主地位。

一位教廷核心外交官向該報透露，中國大陸向教廷要求關係正常化的前提，就是教廷必須與台灣斷交，教廷則持續響應中方，希望能先在北京設立教廷駐中國大使館，之後再慢慢審視教廷與台灣的關係。

報導指出，教廷三年前與大陸簽署主教任命協議，想解決大陸天主教分裂危機，教廷認為，放任北京繼續任命效忠政府的主教，會讓大陸地下教會更分崩離析，雖然梵中協議內容並不對等，也讓教廷備受外界抨擊，但教廷認為相對「裂教」問題，其他損失是次要的。

報導指出，教廷目前處境比三年前簽署梵中協議時更窘迫，因為隨着大陸崛起向外擴張，引發國際強權與周遭國家緊張，美國在各地結盟抗中形勢明顯，讓教廷「軟實力」外交手段捉襟見肘，教廷傾向與中方維持對話，談判對象卻不斷逼教廷「選邊站」，讓教廷陷入兩難，因為教廷根據傳統從不主動與任何國家斷交。

台灣外交部發言人歐江安表示，台灣和教廷邦誼友好，各項溝通管道暢通。她指出，教廷曾多次對外公開表示，「梵中主教任命臨時協議」處理教務議題，不涉及政治事務，外交部曾多次說明，希望該協議能有助改善中國日益嚴重的箝制宗教自由問題；但種種情勢顯示，中國地下教會遭受更嚴重的脅迫打壓，各種逼迫的手段變本加厲，中國宗教自由及人權狀況每下愈況。

目前最受矚目的是，台灣外交部長吳釗燮前天晚上啟程前往歐洲訪問斯洛伐克和捷克兩國，是否藉機與梵蒂岡「鞏固邦誼」，引發各界聯想。

「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）日前宣布，吳釗燮將於29日前往意大利羅馬參與該聯盟針對Ｇ20羅馬峰會的應對會議，是否可能拜會教廷，鞏固邦誼？不過台灣外交部發言人歐江安指出，吳釗燮這次訪歐行程十分緊湊，且須配合各國防疫規定，因此無法親自出席IPAC在羅馬的會議，將設法以電話或視訊向聯盟成員致意。

根據台灣官方資料，吳釗燮這次應斯洛伐克「全球安全智庫」（GLOBSEC）邀請，將於26日在首次舉辦的台灣論壇上發表專題演講，探討主題為「疫情之後：韌性與全球經濟合作」。接着將轉往捷克首都布拉格訪問，接受參議長韋德齊頒發「國際貴賓獎項」銀質獎章，也將會晤布拉格市長賀瑞普。另並應邀參加由捷克國家科學院（Czech Academy of Science）亞非研究所及知名智庫「解析中國」（Sinopsis）共同舉辦的研討會。