新冠感染確診增加 蘭州周二起實施封禁

中國星期二（10月26日）宣布對 擁有400 萬人口的西北城市蘭州實施封禁。距離北京冬奧會倒計時一百天之際，新冠感染病例在中國多地出現反彈。

廣告 繼續瀏覽後續

中國官方統計周二報告單日新增43例新冠確診感染，其中境外移入病例14例，本土病例29例。涉及內蒙古、甘肅、北京、寧夏、山東等地。而新增感染大多數與之前出現感染的旅遊團有關。法新社報道指，與其它國家相比中國的感染病例數並不多，但面對北京冬奧明年 2 月 4 日開幕日益臨近，當局仍採取嚴格措施，嚴防應對。

自上周以來北部省份內蒙古已爆發感染超過 100起病例，此後包括甘肅等多省均出現感染病例。周二甘肅省府蘭州市宣布，對所有住宅小區實行“封閉管理”，嚴格控制人員流動。

當局的通告說，即日起各類居民小區均實行封閉式管理，實施出入證管理。除購買生活物資、參與疫情防控工作、緊急就醫等情況外，嚴格控制居民進出。

據法新社報道，隨着冬奧會臨近，首都北京處於緊張狀態。近日當局要求居民避免“不必要的”出城旅行以及舉辦大型聚會。 任何從已出現新冠感染地區來的人必須持有新冠檢測陰性證明才能進京。而原定在下周日（31日）舉行的北京馬拉松賽已被無限期推遲，預計比賽有約 3萬選手參加。

24日起部分省市陸續啟動為3至11歲兒童施打新冠疫苗

另據中央社報道，中國擴大新冠疫苗接種年齡層。海南、湖北及浙江、湖南兩省的部分地級市，自24日起陸續開始為3至11歲的兒童施打新冠疫苗。報道指，中國先前自7月下旬起，已啟動12至17歲的青少年施打新冠疫苗。同時中國國家衛健委官員9月29日表示，將研擬為60歲以上者及醫療、機場等第一線高風險人員，施打第3劑疫苗