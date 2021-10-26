武漢警方通報一男子殺害7人後跳橋在逃

武漢警方在微博上的通告

中國武漢地區警方正在全力搜尋一名持刀殺害7人的嫌犯，當局表示，嫌犯在周二凌晨刺死同一個家庭的 5人後在逃，逃亡期間又接連殺死2人。報道指首先遇害的當地村支書一家五口。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社引據中國媒體報道， 25日凌晨 1 點左右，武漢蔡甸區消泗鄉發生一起命案，當地警方在微博社交網絡上的一份通報中說，犯罪嫌疑人是一名39歲的男子高某輝，他持刀行兇致5人死亡、1人受傷後逃跑，在逃跑過程中又殺死了兩人。

同一消息稱，警方立即組織對兇犯的追蹤抓捕，當日6時許在警察追捕下，嫌犯逃跑至武漢長江大橋後跳橋。

通報說，“目前警方正在全力搜尋，案件在進一步偵辦中”。

報道引述中國官方媒體的網上報道說，嫌疑人首先殺害的是武漢蔡甸區消泗鄉羅漢村的村支書和他的妻子，之後又襲擊了下樓查看的他們的兒媳和當時在同一樓里的兩個孩子。

高某輝在逃亡途中，疑似撞倒一名路人致死後，又搶走一輛接私活的小車逃跑，司機遇害。

法新社報道指，槍支在中國被嚴格管制，普通人一般不可能擁有槍支，發生的傷害襲擊案件經常是持刀行兇。

2019年2月，甘肅白銀市一個村莊，一名男子因懷疑妻子通姦而闖入一間村民家行兇，持刀砍死8人，7人受傷。

2018年4月，陝西米脂縣一名男子在一所中學外持刀行兇，造成九人死亡，10人受傷，是近年來中國最嚴重的校園襲擊事件之一。肇事兇犯畢業於該校，自稱殺人的原因是報復在該校就讀時受到的欺負。