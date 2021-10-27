波蘭拒絕裁撤法官審查機制 歐盟每天罰款100萬歐元

波蘭與歐盟有關波蘭法官缺乏司法獨立的爭議繼續擴大，歐盟最高法院周三裁定，只要波蘭不中止這一具爭議性的法官審查機制，每天必須支付100萬歐元罰款。

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法新社消息，這是總部設在盧森堡的歐盟最高法院開出的最高額罰單。由於波蘭當局沒有遵守歐盟最高法院7月的裁定，立即暫停針對法官的紀律審查機構，歐盟委員會上月已要求對波蘭祭出罰款。

歐洲法院認為，波蘭的司法改革違反了法治原則，要求波蘭暫停去年設立的一個專門針對法官的紀律審查機構，而波蘭政府拒絕執行有關的裁定。波蘭法院裁定歐洲法院"干涉波蘭的司法"並"違背憲法"，波蘭法律比歐盟法律具有優先權。

波蘭總理莫拉維茨基尚未兌現裁撤紀律審查機構的承諾，批評人士認為，此舉是為讓法官與政府政策站在同一立場。

最新的罰款舉措恐將加深因司法獨立和歐盟法律優先問題在波蘭與歐盟之間的造成嚴重分歧，部分人士擔憂，這會使波蘭的歐盟成員國資格備受質疑。

對於波蘭憲法法庭本月稍早裁定，歐盟法律的部分內容與波蘭憲法抵觸，歐盟譴責這一裁定。

針對波蘭與歐盟的爭端，莫拉維茨基上周在布魯塞爾舉行的歐盟領導人峰會中表示，波蘭"準備進行對話"，但不會"在勒索施壓下採取行動"。

數名歐盟成員國領導人在峰會中指出，在問題尚未解決的情況下，歐盟不應發放波蘭急需的360億歐元疫情紓困金。

多年來，波蘭和歐盟一直因波蘭執政黨法律正義黨（PiS）推動的司法改革，存有嚴重分歧。歐盟認為，這一改革阻礙民主自由，但波蘭表示，改革有其必要性，以根除法官的貪腐。