記者無疆界敬請中國駐法大使停止對記者咆哮

記者無疆界組織顯然對屢屢攻擊法國媒體的中國大使盧沙野忍無可忍，發表公開聲明反擊，敬請大使停止謾罵記者，如其不滿法國新聞自由，可請調朝鮮任職。

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總部設在巴黎的這家組織27日發表題為“我們禮貌地呼籲中國大使停止對記者的肆意謾罵”的聲明，就中國大使館官網25日抨擊法媒記者反駁。聲明提醒：外交官無資格教導記者如何報道，尤其是作為全球新聞自由最壞政體的代表!

聲明說，“在25日發表的充滿復仇語氣的文告中，盧沙野大使，可悲地以謾罵媒體出名的累犯，再次攻擊法國記者”。這一次，盧沙野攻擊的是『費加羅報』駐亞洲記者法萊蒂(Sébastien Falletti) ，指其19日一篇有關台灣的報道“散布大量謊言謬論”，為台獨“張目”。

盧沙野還挖苦法國『世界報』駐北京記者勒梅特(Frédéric Lemaître)，暗示其報道“捏造”，“不實”，記者無疆界組織聲明指責盧沙野“毫不知恥”地要求法國媒體“恪守職業道德，尊重事實”。

記者無疆界組織秘書長徳洛瓦指出，“中國駐法大使，作為新聞自由最糟糕的政權的代表，極度不適合教導媒體”，“我們非常有禮貌地要求中國駐法大使終止對新聞媒體的肆意謾罵”，他補充說：“如果盧沙野覺得法國媒體太獨立，不合其口味，他完全可以請調到諸如朝鮮那樣的專制國家，那邊會讓他有回家的感覺，因為那裡只允許報道政權的宣傳”。

盧沙野因言語出格，攻擊法國學人(Antoine Bondaz)“小流氓”、“瘋狗”，曾遭法國外交部傳召，其對法國自由媒體更是攻擊不及其餘。記者無疆界組織指出，2020年3月，盧沙野譴責法國記者取笑中國，寧肯對中國在抗疫中的角色“撒謊”，盧沙野來法履新之前曾任駐加拿大大使，已經以譴責加國政府“向關心人權的記者低頭”出名。

記者無疆界組織聲明指出，中國大使對記者挑釁的姿態是中國政權最高層的既定步驟，目的是要影響中國以外的新聞傳播。今年10月，被視為中共喉舌的『環球時報』主編胡錫進曾異常暴力地怒指記者無疆界組織“捏造一堆謊言”來傷害中國，將該組織比喻為“野狗”，威脅當心“中國的棍子”。

在記者無疆界組織2021年度新聞自由指數排名榜上，全球上榜的180個國家中，中國位居第177，僅比朝鮮高出兩名。