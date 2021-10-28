阿富汗：中國呼籲世銀和FMI融資相助 停止經濟制裁

中國國務委員jian外交部長王毅周三（10月27號）呼籲世界銀行和國際貨幣基金組織（IMF）恢復對阿富汗的財政支持，以便該國能夠開始重建。

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王毅在伊朗舉行的第二次阿富汗鄰國外長會議上講話時說："阿富汗百廢待興，而發展是首要任務。鄰國應採取協調有力行動，逐步擴大同阿富汗的經貿往來，探討基礎設施的互聯互通。“

從中國外交部發表的通告中可以看到，王毅講話對阿富汗的和平發展進程提出了四項建議，第二項中包括：經濟制裁必須停止，中方也呼籲G20成員積極採取切實措施幫助阿富汗緩解當前流動性壓力。世界銀行、國際貨幣基金組織等金融機構也應從緩解阿富汗人民的疾苦出發，儘早恢復阿政府賬戶正常使用，實施對阿資金撥付及經濟援助，為阿富汗減貧、可持續發展、民生、基礎設施等項目提供融資支持。他再次呼籲美國和其他西方國家取消對阿富汗的單邊制裁，並呼籲世界衛生組織提供更多的疫苗和醫療用品，幫助阿富汗抗擊COVID-19。

路透社報道指出，塔利班在8月攻下喀布爾接管阿富汗政權，導致數十億美元的中央銀行資產被凍結，國際金融機構暫停了對資金的使用，但人道主義援助仍在繼續。國際貨幣基金組織在周二表示，阿富汗的經濟今年將收縮多達30%，這可能會加劇難民危機。

自隨着美軍今年8月撤出、塔利班在阿富汗重新掌權，從未參與阿富汗戰爭的中國就一直向塔利班政權伸出橄欖枝。 北京方面承諾將向阿富汗提供3000萬美元（2580萬歐元）的緊急人道主義援助。包括糧食、越冬物資、疫苗和藥品。

中國一直呼籲國際社會與塔利班接觸，而不是孤立他們。不久前在卡塔爾與阿富汗塔利班高層會面的王毅說，他的印象是，塔利班對外開展對話合作的意願是迫切的，態度是認真的。有評論認為，王毅此言由為塔利班政權洗地之嫌。

巴基斯坦、塔吉克斯坦斯坦、土庫曼斯坦和烏茲別克斯坦外長親自出席了此次阿富汗鄰國外長會議。中俄兩國外長通過視頻連線方式與會。

阿富汗鄰國外長首場會議由巴基斯坦於9月主辦，目的是在阿富汗建立持久和平。第三次阿富汗鄰國外長會議將於2022年在中國舉行。