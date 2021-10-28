雲南瑞麗長期封城 市民水深火熱 前副市長呼籲急救

雲南瑞麗市長期封城防疫，市民苦不堪言，網上流傳着有人不堪忍受唱着國歌跳樓自殺的視頻……瑞麗市前副市長戴榮里10月28日在微信公眾號發文緊急呼籲，“請救救這個英雄的城市吧!” 當地網民稱，瑞麗“差不多快成人間地獄了!”

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戴榮里在文章寫道，“疫情無情地劫掠着這個城市，一遍又一遍，榨乾城市最後一絲生機。而一輪又一輪的疫情支出，已讓這個城市不堪重負。”

“於是，百姓的抱怨，隨時而起，政府的謹慎，越加小心，惡夢和虛幻此起彼伏，這個小城，正承受着千載難遇的大劫難。”

文章還說，儘管幾次疫情都會有盡心盡職的幹部被免職處理，但平心而論，捉襟見肘的財政和人困馬乏的折騰以及承擔的艱巨的國門防護責任，讓這個小城無法再承受其重。

他呼籲，“請救救這個英雄的的城市吧!請關注這個美麗的邊陲小城!”

有人指出，瑞麗如今的嚴酷局面都是因為“清零”政策、過度封城所致。據指出，瑞麗市自新冠疫情爆發以來，前後共經歷五次全城封城，全體市民居家隔離，大多數行業停工，學校停學，但經過五次封城和人均幾十次核酸檢測後，依然無法清零病毒。『中國慈善家』雜誌則稱，近一年瑞麗3度採取封閉嚴管，而7月至今已經過去3個多月，瑞麗仍處在防疫關口。

瑞麗位於中緬邊境，據傳常住人口已從50萬急跌到10萬人，但香港經濟日報引述當地一名官員透露，“20萬人還是有的”，似乎從側面證實30萬人流離失所的傳聞。瑞麗市委宣傳部也出面否認“長期封城”的說法，“不是完全封閉，只是嚴管期”，被網民批評“換湯不換藥”，“此地無銀三百兩”。

網民“歲月炖了心情”在微博說，我們雲南瑞麗從2021.7.4到今天2021.10.24，一直都是封閉管理，要出瑞麗必須申請同意後，去集中資費隔離7天或14天，核酸後，才能出瑞麗。差不多的瑞麗人到今天都是居家隔離，不能做生意，不能自由外出，……幫幫我們瑞麗人吧!救救我們吧!

一則網絡刊出的視頻顯示，一個男人從東方溫泉酒店6樓跳下，“跳之前還唱了幾句國歌”。自殺原因有待證實，警方正在調查，但許多網友討論自殺原因，一位熟悉情況的稱，瑞麗今年一直處於半封閉狀態，大家無法正常工作和經營，但銀行的房貸、車貸，並沒有因為大家沒有生意而暫緩，本來做生意就難，再加上高額的租金，銀行的債務，還有家裡老小吃穿的負擔。“於是，這件事在這個不景氣的初冬，成了壓垮他的最後一根稻草”。

“他的故事，是整個瑞麗人的縮影。在他含淚自殺的背後，是瑞麗所有正當行業快速衰退，是每個瑞麗人對於長達一年封控的失望。”

瑞麗前副市長戴榮里10月28 對鳳凰網談及為什麼發出上述呼籲時說，“現在瑞麗確實很難。”戴榮里說瑞麗在防疫前後，給他一種強烈的反差。在防疫重壓之下，公務員很長時間不能回家，有孩子不能上學，有人不能做生意……瑞麗原來的生機、氣息“確實不存在了”。

中國近日疫情略微反彈，鬧得十幾個城市草木皆兵，蘭州一周累計出現39個病例，就把一座400多萬人口的城市封城了。北京市當局近日宣布，未接種第3劑疫苗 不得從事重點工作 。