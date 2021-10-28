馬克龍與拜登今在羅馬舉行"面對面"會見修復法美關係

法國總統馬克龍與美國總統拜登周五將在羅馬舉行"面對面"會見，此次澳大利亞潛艇危機以來法美領導人首次會面備受關注，雙方希望加強雙邊關係，讓跨大西洋關係重回正軌。而拜登周五將展開上任後的第二次歐洲訪問。

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法新社報道，在羅馬G20峰會召開前夕，馬克龍與拜登周五將在羅馬的法國大使館，著名的法爾內塞宮或在羅馬的美第奇別墅舉行會面。法國總統府愛麗舍宮強調："這將是馬克龍總統接受拜登總統的訪問，具有重要的政治含義。”

對巴黎來說，這是美國政府在承認潛艇危機負有某些責任而做出彌補之後，又向法國發出的又一個信號。

9月中旬，美英澳三國宣布建立新的印太夥伴關係，簽署“奧庫斯”（AUKUS）三邊安全協議。澳大利亞並取消與法國達成的潛艇協議，引起法國的強烈不滿。法國更加難堪的是，馬克龍等了一周，才於9月22日與拜登通話，雙方關係得以緩和。兩國領導人隨後啟動了“深入磋商進程”，以恢復兩個盟友之間久經考驗的信任。

法國總統的一名顧問表示，羅馬會議恰逢其時，“表明我們已經能夠就重要的合作進行談判”，也“使我們能夠界定未來的法美關係”。

法新社並援引華盛頓戰略與國際研究中心 (CSIS) 的專家皮埃爾·莫科斯 (Pierre Morcos) 表示，“奧庫斯Aukus協議將(給法美關係）留下陰影”，但“兩國都希望向前看，並將這場外交危機轉化為加強雙邊夥伴關係和重新平衡跨大西洋關係”。

另據美國媒體報導，美國總統拜登周五將展開上任後的第二次歐洲之旅。拜登預計先與教宗方濟各會晤，再前往羅馬參加 G20領導人峰會，並在2021年聯合國氣候變化大會發表演說（COP26）。

拜登這次再訪歐洲之際，國內、國外處境皆不佳。在國外，由於美軍撤軍阿富汗之事的混亂，導致外國國家對美國仍存有不滿，而在美國國內，拜登個人推動的基礎建設與社會支出法案仍在國會卡關。

報導指出，拜登將29日先前往梵蒂岡，與教宗方濟各討論氣候變化、移民及收入不均等議題，而後拜登將在周末出席G20峰會，與各國領導人探討供應鏈與能源價格問題，隨後前往蘇格蘭格拉斯哥參與聯合國氣候變化大會COP26。期間，拜登除了與馬克龍會晤商討修復兩國關係外，還將與意大利領導人會談。