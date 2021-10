何柏良：中國約12%新冠患者「復陽」

中國就防止武漢肺炎疫情採取嚴謹的「清零」政策,令期望與中國通關的香港亦要收緊防疫政策,香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今(29日)早在電台節目上解釋,武漢和廣東省疾控中心最少有三份報告指出,有約12%患者會「復陽」,故此中國當局決定採取傾向嚴謹的防疫策略。 翻查中國傳媒報道,當局由去年初起已關注患者「復陽」問題,例如廣東省去年初指其復陽率達14%,到了去年5月,北京大學第一醫院感染疾病科主任、醫療救治專家組成員王貴強在國務院聯防聯控記者會上指出,中國當時的“復陽”病例整體發生情況是5至15%。

及至今年4月中,武漢大學中南醫院循證與轉化醫學中心團隊在《柳葉刀》發表題為《對核酸檢測(RT-PCR)結果為陽性的已出院新冠患者的系統性回顧和薈萃分析》(A systematic review and meta-analysis of discharged COVID-19 patients retesting positive for RT-PCR)的研究結果,在九個國家的117項研究中的19795名武肺出院患者中,有2669人為「復陽」患者。若以43項符合Meta分析的17774名出院患者中,復陽率為12.2%。

何柏良指出,雖然復陽患者檢測出的病毒量很低,更沒有人檢測到活性病毒,預計很大機會屬病毒基因殘留,產生傳播的機會亦很低,但中國衛生當局仍決定採取傾向嚴謹的防疫策略。

雖說復陽傳播機會低,但中國媒體報道復陽個案時,不時會重提香港去年8月報告了全球首例新冠肺炎“二次感染”患者的病例。