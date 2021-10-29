北京取消數百航班 應對零星爆發冠狀疫情

北京兩個主要機場周五10月29日取消了數百個航班。中國各地正在收緊旅行條件，應對零星爆發的冠狀病毒疫情。

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法新社說，中國於2019年底首次出現冠狀病毒，在2020年春季之前，通過採取包括關閉邊境在內的嚴厲措施，基本控制了疫情。

但在十幾個地區，共產黨政權正面臨著零星的疫情爆發，這導致當局軟禁了數百萬人，加強了檢測，並限制了各省之間的旅行。

不過，中國病例數量仍遠低於大多數國家。周五，48人檢測呈陽性，使本周的病例總數達到250例。

然而，在距離2月北京冬季奧運會幾個月前，當局決心不冒任何風險。在首都，數以萬計的居民被限制在家中，北京已報告了少量病例。星期五，居民們按照新的限制規定在北京的醫療中心外排起了長隊。

24歲的軟件開發人員Tu Anling（音譯：塗安玲）告訴法新社，她不得不進行核酸檢測，以便可以搭乘火車前往南方一千公里外的南京。她說："我原本計畫在這裡（北京）見朋友，但由於最近的疫情，許多人都突然決定不來了。

中國許多地區要求乘客在入境前進行陰性測試，特別是那些來自最近有病例報告的城市的乘客。

中國當局也在密切關注其他地區的情況。根據中國監測平台“Feichangzhun”的數據，首都兩個主要機場約一半的航班在周五被取消。

昨天周四，有工作人員被確認為接觸病例後，鐵路當局下令兩輛開往北京的列車停運，並對450多名乘客進行了檢測。

由於擔心新的疫情爆發，其他城市也收緊了限制。哈爾濱市當局已警告其1000萬居民不要出行，當地三分之一的航班已經停飛。

目前全國大約有600萬人被禁錮，包括蘭州約400萬人和位於蒙古邊界的額濟納市的35,000人。