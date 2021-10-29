受美國制裁影響 華為前三季銷售減三分之一

華為的業務受到特朗普政府實施的美國制裁的衝擊（資料圖片）

中國電信巨頭華為受美國前總統特朗普政府制裁的影響，今年前三季的營銷量同比減少三分之一。但拜登政府似乎要對華為鬆綁，據路透社引述消息說，拜登政府批准了數億美元的芯片許可申請，允許華為購買用於視頻屏幕和傳感器等汽車零部件的芯片。

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華為集團周五10月29日的聲明表示，該集團今年1月至9月的銷售額為4558億元人民幣，比去年同期的6713億元的銷售額下降了32.1%。不過，其利潤率上升了10.2%，比2020年同期8%表現更好。

該集團現任總裁郭平承認，消費者業務，特別是智能手機部門，受到經濟形勢的"相當大的影響"。但針對專業人士的業務活動，如該集團處於世界領先地位的5G設備，得到了"維持"。

法新社說，幾年來，在美中貿易和技術戰的背景下，華為一直處於中美競爭的中心。2019年，特朗普政府將華為列入黑名單，以防該集團獲得美國的技術，這些技術對其產品至關重要。特朗普政府指責華為集團為北京的利益進行潛在的間諜活動，但沒有提供證據。

法新社說，拜登政府繼續堅持特朗普政府時期對華為的限制。

不過，據路透社今年8月25日引述兩名知情人士透露，拜登政府批准了數億美元的芯片許可申請，允許被列入黑名單的華為購買用於視頻屏幕和傳感器等（5G）汽車零部件的芯片。許可證的有效期通常為四年。

華為一位發言人對拜登政府批准購買美國芯片的“許可”未予置評，但表示：“我們現將自己定位為智能網聯汽車的“零部件供應商”。

消息人士稱，在供應商獲得向華為出售數千萬美元芯片的許可後，華為已要求這些供貨商再次提出申請，希望將價值提高，例如增至10-20億美元。