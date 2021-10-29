對華政策跨國議會聯盟羅馬論壇呼籲20國集團採取對華強硬政策

2021年的10月29日對華政策跨國議會聯盟在羅馬舉行論壇，呼籲30日在同一城市參加峰會活動的20國集團領導人對不斷侵犯人權的中國政府採取強硬政策。主席台右一為藏人行政中央司政邊巴次仁。

20國集團領導人非正式峰會30日在羅馬開幕的前夜，由世界各地兩百多位民選議員組成的“對華政策跨國議會聯盟29日在羅馬組織論壇，邀請北京當局不願與之對話或一再打壓的群體的代表彙聚一堂，共同呼籲20國集團領導人將人權納入議事日程，並對侵犯人權的中國政府採取更加強硬的立場。

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這次論壇活動可以說是針對中國政府的一次名副其實的對台戲，除來自世界五大洲的各國議員代表外，主要嘉賓都是中國政府打壓的目標，近期持續面對北京方面軍事壓力的台灣中華民國外長吳釗燮將以視頻方式發言，並與會場互動。藏人流亡政府，藏人行政中央司政邊巴次仁親自與會並發言。港版國安法下被北京通緝的香港民運人士，前香港立法會議員羅冠聰也是大會嘉賓，近年來，任意關押可能上百萬人的再教育營，強迫勞動等事實曝光，令國際社會無法再對新疆維吾爾人受到的迫害視而不見。29日，世界維吾爾人代表大會駐倫敦辦事處負責人，維吾爾族藝術家拉希馬•馬合木提（Rahima Mahmut）在論壇上代表這個族群發聲。

雖然大國領導人峰會一向都伴隨着會場外大大小小的各種抗議，也曾有民間團體在場外組織反峰會，但由不同國家民選代表組成聯盟，挑頭唱對台戲的情況實在也不多見。而且聯盟成員所來自國家已達到21個，這次論壇活動因此在形式上也形成某種另類20國會議。

對華政策跨國議會聯盟2020年6月成立時，成員由來自世界各地18個國家的民選代表組成，如今已經擴大到21個國家。聯盟的目的是聯手行動，共同應對中國提出的挑戰，這次羅馬論壇活動計畫推出一項整體方案，推動各國停止向中國引渡異議人士，論壇也將制定方案，推動20國集團成員中的民主國家在2023年時全部通過馬格尼茨基人權問責法案。馬格尼茨基人權法案旨在制裁那些侵犯人權行為的責任者。目前。20國集團成員中，除美國外，加拿大，英國已經通過該法案。歐洲聯盟也在2020年底通過了這項法案。澳大利亞和新西蘭也在醞釀通過。