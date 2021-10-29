恆大在寬限到期前支付一筆美元債務利息 再次避免違約

彭博社報道，恆大集團在周五（10月29日）最後寬限期到期前支付了一筆巨額美元債務利息，這是恆大本月內第二次履行還款義務，再次避免了債務違約。

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背負3000多億美元債務、中國最大房地產集團之一的恆大財務狀況備受全球關注，其潛在倒閉的風險可能對中國經濟形勢產生影響。

恆大未能支付 9 月 29 日到期一筆美元債務利息，但獲得一個月的寬限期到本周五截至。彭博社周五援引未具名消息來源指報道，恆大已向債權方支付了這筆價值 4750 萬美元的債務利息。

儘管恆大在寬限期前履行了支付，但恆大股價周五上午在香港股市仍下跌了0.83%。

這是恆大一周以來第二次在截止日期前完成美元債務支付。恆大上周在寬限期尾聲籌到8350萬美元，支付了9月23日到期的美元債利息，驚險躲過違約。

恆大沒有回應路透就此次支付的置評請求。

恆大危機爆發以來，中國當局始終未明確表示是否會出手協助集團紓困。彭博本周的報道說，北京正要求恆大老闆、億萬富翁許家印用個人資產償還集團債務。

法新社報道指，恆大危機反應中國房地產業普遍面臨問題，在購房者對開發商破產風險擔憂增加的背景下，中國新房價格六年來首次下跌。 一些規模不如恆大的房地產商也紛紛出現債務問題。 如評級機構惠譽和標準普爾降低了對佳兆業集團的評級，該集團在香港股市股價周四應聲下跌了 18%，至周五早跌幅仍超過 2%。

佳兆業2021年在中國上市房企綜合實力排名23位， 2015 年的違約使它成為首家出現美元債務違約的中國房地產集團。