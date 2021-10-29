民陣已解散 港警搜四「相關」團體 被搜社民連斥屬政治恐嚇

每年舉辦7.1大型遊行的民間人權陣線（簡稱民陣）8月中解散前，未有按警方要求提交其活動及資金等資料，事隔近半年，警方以民陣未交資料為由，搜查與民陣相關的四個地點，包括社會民主連線(社民連)位於長沙灣的會址、平權團體「香港彩虹」會址，以及民陣前召集人陳皓桓兩個曾居住的地點。行動中，警方未取走物品，亦未有人被捕。

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昨(28日)早奉召回來開門讓警方搜查的社民連主席陳寶瑩，事後引述警方說，社民連在2019至20年間曾收取民陣信息，故取得法庭手令來搜查，看看社民連有沒有民陣的資料。她對警方行動大表不滿，指民陣高峰期時，成員團體過百，每個成員團體都能取得民陣的信息，為何因此單單搜查社民連和其他三個地方？他直指警方的理由「非常荒謬」，對社民連和民間社會是一個政治恐嚇，造成寒蟬效應。

另外，警方昨天搜查的四個地點中，「香港彩虹」並非民陣成員團體，未知警方是混淆了民陣另一成員團體「彩虹行動」抑或是因為民陣前召集人岑子傑是「香港彩虹」幹事，才上門搜證。不過，由於警方搜查的「香港彩虹」會址已退租，門亦上鎖，警方最終未有進入上址。

2002年成立的民陣，並未註冊為公司或社團，在與警方開會多年商討遊行集會安排後，警方今年4月26日以民陣涉嫌違反《社團條例》為由，要求民陣在十日內提交過去十五年曾舉辦的遊行集會資料和收入來源、戶口號碼等六項數據，民陣在5月5日限期日前回信警方，稱民陣不認同臨立會引入的社團條例，更不認為民陣屬非法社團，不會逐一響應警方提問。及至8月15日，民陣宣布解散，警方當日宣稱，仍在跟進民陣涉嫌違反《社團條例》內的罪行。另外，曾任召集人的陳皓桓、岑子傑、區諾軒和範國威等人也因不同罪行被判囚或還柙。