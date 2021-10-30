中國強力清零 北京市要求市民推遲結婚

10月25日，擁有400多萬居民的甘肅首府蘭州封城，著名景點五泉山空蕩無人。

距離冬奧會不足百日之際，北京市周日下令關閉部分影院應對新一波新冠疫情，中國當局為落實清零政策大動干戈，新一波疫情雖擴至14省，然而兩周以來中國全境確診不過三百多例。

廣告 繼續瀏覽後續

比起全球其他地區每日確診病例，中國兩周來新確診病例的數字顯得微不足道，但是中國當局不惜一切實施零容忍政策。只要出現確診病例，政府就會不惜一切代價採取封閉隔離措施，力求斬草除根。

在北京，位於天安門廣場以西居民超過百萬的西城區宣布，所有影院關閉直至11月14日。當局採取如此嚴厲措施，據指因為周六全國新確診59例，是九月中旬以來最高紀錄，然而北京只有兩例確診。

北京連日來已經封閉了出現疫情的小區，關閉部分學校和商店，延遲一年一度的馬拉松比賽，市政府同時從嚴懲治違反防疫規定的餐廳和診所。

中國衛生部發言人米鋒周六稱，“疫情呈快速發展態勢”，“防控形勢嚴峻複雜”。為預防疫情擴大，中國目前已有數白萬人被實施隔離，西北大都蘭州市400多萬人連日來處於封鎖之中，星期二開始，除非必要，當地所有居民禁止出戶。所有小區全封閉管理，每天每戶只能派一人外出一次。

星期五，北京將近一半航班取消，北京市當局要求市民不要離開首都，要求市民推遲結婚日期。北京市還宣布，“未進行加強免疫接種人員不得從事重點崗位工作。”

中國國家衛建委宣布，黑龍江省黑河市已發生社區傳播，與黑河相鄰的齊齊哈爾市周六宣布全市進入緊急狀態。