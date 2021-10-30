對華政策跨國議員聯盟20國峰會前呼籲共同應對中國挑戰

20國集團領導人非正式峰會登場30日登場在即，呼籲關注中國人權狀況的場外集會抗議活動今年獲得了由21國家的200多名議員組成的對華政策跨國議員聯盟(IPAC)的響應和支持。

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跨國議員聯盟29日在羅馬組織論壇活動，來自c15個國家的議員到場。正在中歐國家訪問的台灣中華民國外長吳釗燮通過視頻講話，並與會場互動。藏人流亡政府-藏人行政中央司政邊巴茨仁，流亡倫敦的香港前立法會議員羅冠聰，流亡德國的香港社運人士鄺頌晴，流亡英國的社運人士劉祖迪，世界維吾爾人代表大會倫敦分處負責人拉希馬•馬合木提都應邀與會，並發言。跨國議員聯盟希望借這次活動向20 國領導人發出一個強烈信號，推動民主國家對中國採取更加強硬的立場。

積極推動了此次羅馬論壇活動的法國參議員André Gattolin向本台表示，新冠疫情封禁措施後，聯盟成員首次線下活動已屬不易，有15個國家的議員親自前來，而在應對中國挑戰問題上非常積極的澳大利亞和新西蘭的成員因為疫情限制措施，未能成行。此外，議員們過去雖然曾就台灣問題或西藏問題舉行過跨國會議，但如此規模，如此團結的活動的確是可以說是首次，更何況各國不同政治派別的議員都有參與。但他表示，這也反映出民主國家面對的中國挑戰之嚴峻。他表示，中國很強大，利用一切手段施加影響和進行干預。跨國議員聯盟就是要通過議員行動，去挑戰中國政府在國內的行動以及在國外越來越有擴張性的行為，這不只是指中國在南海的活動，也包括中國在世界各地試圖影響各國政策，破壞民主國家基本價值，破壞民主體制原則與自由的努力。

跨國議員聯盟羅馬論壇為海外人權活動提供了一個新的平台。

羅冠聰：“(IPAC)是一個很重要的組織，彙聚很多不同國家的議員，然後去對如何看待中國的威權崛起 這樣一個非常重要的問題，做出思考和整合，我覺得這是一個非常重要的場合。另外，它與G20峰會幾乎同時，可以對很多世界領袖發出一個很強硬的訊息，也就是必須要認真對待中國的威權崛起，推動民主國家制定對策，讓中國受到制衡。”

鄺頌晴：我覺得(IPAC)最特別的地方在於它跨黨派，是針對中國政策成立的平台，可以讓議員與不同範疇的人權鬥士也可以在這個平台上分享對中國議題的看法，一起促成一些活動。所以我覺得這個平台非常有意義，而且它有辦法推動各國政府對中國態度的轉變。

拉希馬-馬合木提：“今天的這次聚會不光關係到維吾爾族問題、台灣問題、香港問題，還有中國很多不同意見的人權人士，他們也遭到中共的迫害。所以這樣一個跨國平台很重要。”