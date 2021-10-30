美國與歐盟就取消鋼鋁關稅達成協議

美國與歐盟周六達成貿易協議，取消鋼鋁關稅，美國與歐盟的鋼鋁關稅貿易爭端得以化解。路透社稱，該協議不僅將使歐洲鋼材免稅出口美國，將使美歐每年免除超過100億美元的出口關稅，而且也使美國與歐盟結為共同對抗中國的統一陣營。

廣告 繼續瀏覽後續

路透社報道，美國商務部長雷蒙多周六在宣布這一消息時表示，2018年時任總統的特朗普徵收的鋼鋁關稅將繼續有效，但歐洲進口鋼鐵將被豁免，前提是進口的鋼鐵完全在歐盟生產。

作為回報，歐盟27國將暫停美國進口產品的附加稅，波本威士忌和哈雷‧戴維森公司（Harley-Davidson）的摩托車等，附加這些商品的進口稅率12月1日起將減少50%。

2018年，時任美國總統特朗普以國家安全為由，對來自歐盟和中國的進口鋼徵收25%的關稅，對進口鋁徵收10%的關稅。

歐盟隨後進行了報復，對美國進口產品包括波本威士忌和哈雷‧戴維森公司（Harley-Davidson）的摩托車等徵收附加關稅。

據美國商務部長雷蒙多表示，美國和歐盟也將放棄向世貿組織提出投訴。

據熟悉談判的三位消息人士透露，該協議將允許歐盟每年免稅向美國出口330萬噸鋼材，低於配額。在獲得商務部的同意後，歐洲還將能夠每年增加一百萬噸免稅鋼材出口。