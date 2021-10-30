習近平缺席G20 新華社公布重要指引釋疑？

中國國家主席習近平將近兩年未跨出國門一步，也缺席即將召開的兩場極其重要的國際峰會--G20峰會與氣候峰會。外界猜測諸多，於是，中方在G20峰會前夕宣布王毅將以習近平“特別代表”參加，與此同時，新華社還公布了習近平有關歷次G20的“重要指引”，頗有意味。

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新華社公布的這份名曰『習主席歷次G20論述，為完善全球經濟治理提供重要指引』似乎在為習近平不能親臨國際會場辯護，暗示習近平雖然不親自出席，依然能提供重要的理念指引。也許外間輿論多以為這是老生常談，對內自說自話，這一“重要指引”並無引起多少注意。

20國集團雖然創立於2008年，但“重要指引”僅限於習近平掌權之後，文章稱，2013年以來習近平出席歷次G20峰會，“倡導平等、開放、合作、共享的全球經濟治理觀......為解決全球發展面臨的重大現實問題、完善全球經濟治理提供重要理念指引”。

根據“重要指引”，習近平2013年就“站在推動全球經濟更加平衡及可持續增長的高度”，提出了一系列新理念。2015年在峰會上“點出世界經濟的病竈所在”；2016年杭州G20，習近平指出“二十國集團要與時俱進、知行合一、共建共享、同舟共濟、為世界經濟繁榮穩定把握好大方向”；2017年習近平在峰會上提出，二十國集團要堅持開放發展，互利共贏，支持多邊貿易體制；2018年習近平則強調多邊主義是應對重大危機的制勝手段；2020年習近平以視頻形式出席，強調做好常態化疫情防控，二十國集團應遵循共商共建共享原則，堅持與時俱進。

2021年，習近平來不了啦，他會對大會說些什麼呢，“重要指引”已經公布，習近平的話似乎都包含在裡面。中國外交部發言人汪文斌公布王毅代表習近平出席峰會時說，G20應堅持多邊主義，發揚團結合作精神，求同存異，就抗擊疫情，恢復世界經濟、促進包容，可持續發展凝聚共識，合力應對共同挑戰。

這些話中方在以前的G20都重複過了，看來也是習近平準備在視頻上要講的？

不過，僅僅滿足於新華社的“重要指引”仍然是不能釋疑的，海外近來一直在疑問，作為一個世界大國的領袖，如此長時間不肯走出國門，是十分罕見的。

紐約時報報道，出於防疫，自2020年初以來，習近平沒有離開過中國，也沒有接待過外國訪客，影響了外交。

一般都認為，中國現在與西方關係惡化，習近平如能如以往一樣出席重要國際活動，讓領導人面對面會晤，其實有助於化解緊張關係。但美國之音援引倫敦大學國際經濟學教授保拉.蘇巴奇分析，習近平缺席G20以及氣候峰會，傳達了一個信息，那就是，他與西方領導人同處一室已經感到“不舒服”，擔心被“圍毆”。

還有的分析指出，習近平缺席是因為20大臨近，忙於自我接班，內部先要搞定。

法國世界報則分析說，“習近平缺席G20峰會和聯合國氣候大會，是中國孤立的象徵“。

不知新華社公布”重要指引“，能否起多少指引作用？習近平不出國門，疑團是越來越大了。