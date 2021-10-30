馬克龍會晤印度及印尼領導人 加強與印太地區合作關係

在羅馬20國集團領導人峰會期間，法國總統馬克龍周六與印度及印尼領導人會面，馬克龍稱，希望加強法國與印太地區國家的夥伴關係。

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法新社報道，馬克龍周六分別與印度總理莫迪及印尼總統佐科舉行了會晤，馬克龍與兩位領導人討論了印太地區局勢。印太地區經濟地位不斷提高並受中美競爭影響，法國尋求增強在該地區的影響力。

據法國總統府發出的聲明指出，法國和印度兩國表明，希望加強在印太地區的戰略合作，並強化雙邊關係，區域和國際合作。法國和印度會下周將在巴黎舉行戰略對話，內容涵蓋雙邊、地區及國際議題，並指兩國在印太地區的行動需要根據互信及獨立的原則。“法國最早是和印度一起在2018年確定其印太戰略”。

愛麗舍宮的聲明並稱，法國與傳統盟友美國的關係受到澳英美聯盟（AUKUS）引起的潛艇協議糾紛影響而一度陷入僵局，法國方面之後表示視印度為印太地區的主要夥伴。

此外，除了最近購買了法國陣風戰機的印度，法國也試圖加強與印太地區其他國家的關係，如馬來西亞和東南亞人口大國印尼。

在與印尼總統佐科的會晤中，雙方決定加強戰略夥伴關係。法國外長勒德里昂即將出訪雅加達，印尼也將取代意大利，擔任G20輪值主席國。馬克龍和佐科還討論了“在2022年上半年法國擔任歐盟輪值主席國後，東盟和歐盟之間的協調，其中印度尼西亞發揮着舉足輕重的作用。”

馬克龍周六還與韓國總統文在寅進行了交談。愛麗舍宮表示，雙方“同意為使印太地區的穩定和繁榮共同努力，並捍衛民主價值觀以及主權和獨立原則。”

另外，印度總理莫迪周六與教宗方濟各會面，討論應對貧窮及氣候變化等議題，莫迪並邀請方濟各訪問印度。方濟各曾多次表示有意到訪印度，如果可以成行，方濟各將會是自1999年時任教皇的約翰保羅二世之後，踏足印度的第二位教皇。