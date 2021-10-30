G20領導人峰會表態支持全球稅改協議

正在羅馬舉行的G20領導人峰會表態支持全球稅改協議，為旨在結束"避稅天堂"的歷史性協議開了綠燈。此次峰會也被視為決定即將在格拉斯哥舉行的聯合國氣候變化大會成敗的關鍵。峰會公報草案提到，二十國集團領導人承諾加緊努力，將全球溫度升幅控制在攝氏1.5度之內。

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法新社消息，在經合組織的倡議下，佔全球GDP90%以上的136個國家，10月初承諾將更公平地向跨國公司徵稅，並從2023 年起實行15%的最低全球企業稅率。

周六在羅馬舉行的G20國家領導人峰會為這一歷史性的全球稅改協議開了最後的綠燈。美國財政部長珍妮特·耶倫表示，20國集團所有國家的領導人都批准了這項新的國際稅收規則的歷史性協議，並將寫入周日的G20羅馬峰會最後宣言。

法國經濟部長勒梅爾表示， “這是一場真正的稅收革命"。法國自2022年1月起將擔任歐洲理事會輪值主席國，勒梅爾表示，將藉此機會“具體執行該協議”。

德國總理默克爾表示，“最低公司稅是一項巨大的成功，這是公平的明確信號。”

二十國集團領導人峰會周六在意大利首都羅馬開幕，會議重點討論應對新冠疫情、推動經濟復蘇和應對氣候變化等全球重大議題。

東道主意大利總理德拉吉在二十國集團領導人峰會表示，目前已經非常接近世界衛生組織目標，在2021年底全球40%成人人口接種新冠病毒疫苗。

德拉吉表示，富裕國家超過70%的成人已至少接種一劑疫苗，但貧窮國家接種率降至3%，這個差距在道德上不能接受，減弱全球復蘇。他希望2022年中，全球可以達到70%成人接種。

法新社稱，中國和俄羅斯兩大國家元首雙雙缺席羅馬，僅以視頻方式與會發表講話。習近平和普京都呼籲與會國，"加快互相承認其他國家生產的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗"。普京並指出，世界衛生組織審批疫苗的決策應加快。

另外，氣候變化也是此次峰會重點之一，並將為即將在蘇格蘭格拉斯哥舉行的第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）做準備。

路透社報道，峰會公報草案提到，二十國集團領導人承諾加緊努力，將全球溫度升幅控制在攝氏1.5度之內。

英國首相約翰遜在會前警告，全球領導人必須加強應對氣候變化，如果不採取更多行動，未來的世代會面對饑餓、衝突和大規模移民的風險，全球文明會好像古羅馬帝國一樣迅速崩潰。

正在羅馬出席二十國集團峰會的聯合國秘書長古特雷斯周六在新聞發布會上表示，即將在格拉斯哥舉行的第26屆聯合國氣候變化大會極有可能面臨無果而終的風險，但現在行動起來為時不晚。

古特雷斯警告稱，即使當前各國政府提交的雄心勃勃的氣候行動承諾（即“國家自主貢獻”）全部兌現，全球氣溫仍將在本世紀升高2.7℃。這將會產生災難性的後果。

古特雷斯說：“如果我們想要取得真正的成功，需要展現更大的雄心，並採取更多的行動。” 他表示，只有激發更大的政治意願才有可能做到這一點。這需要信任，而目前最缺失的就是信任。

古特雷斯指出，二十國集團成員國之間，以及發達國家和發展中國家（包括新興經濟體）之間都存在着“危險程度的不信任”。這種不信任根植於不公正、不平等和地緣政治分歧。他強調：“本次二十國集團峰會最重要的目標必須是通過解決不信任的根源，重建信任。”