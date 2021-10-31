羅馬G20：習近平的空椅子讓人們擔心

羅馬G20峰會被認為是第26屆聯合國氣候大會的前奏和墊腳石。然而，這次G20卻是在沒有中國--這個排在美國之前的世界最大溫室氣體排放國首腦--以及沒有俄羅斯首腦出席的情況下舉行的。

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據聯合國的說法，世界各國現在的減排承諾，將導致地球氣溫增2.7°C的"災難性"變暖。需實施更加嚴厲的減排措施。

但是，G20峰會卻在沒有中國--這個排在美國之前的世界最大溫室氣體排放國的首腦以及俄羅斯的首腦的情況下舉行，因為習近平和普京因疫情狀況而被扣留在他們的國家。

空椅子

法新社說，他們在周六的金融和健康會議上通過視頻會議發言，並將在周日再次發言。但他們在羅馬的空椅子讓一些人擔心會錯過創造歷史的機會。

意大利總理馬里奧-德拉吉在G20峰會開幕式上說："從大流行病到氣候變化，再到公平和公正的稅收，獨自行走不是一個選項。”

專家們說，最好的情況是G20公報呼籲在未來十年提高減排的雄心。E3G的分析師Alden Meyer說："如果中國不在這十年裡做更多的事情，就沒有機會實現將升溫控制在1.5℃之內。

科幻小說

北京周四公布的新"國家貢獻"中，中國承諾"在2030年前"達到排放峰值"，在2060年前"實現碳中和。

這些承諾之前已經由習近平主席公開作出。也就是說，在2030年之前，中國可以繼續無限制地增加排放量。至於2030年中國碳排量的高峰值是多少，北京沒有明確。

中國還承諾，與2005年相比，將其碳強度（二氧化碳排放量與國內生產總值之比）降低65%以上，將非化石燃料的消費比例提高到25%，增加太陽能和風能方面的能力。

但環保人士認為，這些承諾不足以將全球變暖限制在2度以下。

一些人曾希望這中國能在2030年之前遠離煤炭，達到排放峰值，並在未來五年內減少重工業（水泥、鋼鐵、鋁）的污染。

亞洲綠色和平組織的李碩觀察到："在體制內，對實現符合國際願望的更宏偉的目標有很多阻力。

他說，"如果我們等到2030年（開始減排），那麼，在2030年和2060年之間，需要遵循的曲線是如此陡峭，以至於有些人將其視為科幻小說。”