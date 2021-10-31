G20場外互動 中美未碰肘 美歐秀親密

羅馬G20閉幕了，會場上是討論諸如全球最低企業稅，氣候等大問題，會場外還有相當重要的“公關”。中國國家主席習近平缺席似乎沒有太多影響大會場內外的氣氛，美國總統拜登倒有點像好好先生，一個勁撫慰老歐洲。在盟邦內部，法英兩國的“爭魚大戰”還沒有分曉。

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“小圈子假民主” 北京不感冒

中國國家主席習近平未與會，一些觀察人士原來看好的拜習會泡湯，但美國國務卿布林肯與中國外長王毅還是舉行了會談。從視頻看，會談在羅馬一家酒店舉行，布林肯抵達會場時，王毅已在場等候，兩人停留片刻合影，沒有進行禮節性的握手或碰肘，隨後入座談正事。

王毅見布林肯前，先與“老朋友”俄羅斯外長拉夫羅夫會面，到底是老朋友，王毅說話很隨便：要同俄羅斯一起高舉多邊主義旗幟，“反對‘小圈子’、‘假民主’、‘新冷戰’等邪門歪道”。

與布林肯則是兩人繼阿拉斯加首次會談後，第二次會面。這次沒有上次那樣充滿火藥味的激烈場面，阿拉斯加那次，布林肯沙利文照例批評中國人權，沒想到楊潔篪王毅表示““中國人不吃這一套，美國沒有資格居高臨下同中國說話”。我們拒絕“你們從實力的地位出發，同中國談話”。

布林肯與王毅，這是第二次會面，比起第一次，這次有點“小冷戰”，“碰肘”事小，禮節事大，中國媒體都注意到雙方未碰肘的冷冰冰場面。一上來就來“乾貨”，開談。談什麼，最要緊的是台灣，這是中方的“重大核心關切”。

美國近來在台灣問題上的傳統立場似有所鬆動，拜登日前曾講過，一旦台灣遭到對岸攻擊，美國會捍衛台灣，後來美方把這一表述略略淡化，但布林肯日前一句美國鼓勵聯合國成員國支持台灣參與聯合國系統，讓北京大動肝火，台灣中華民國總統蔡英文也直言不諱，證實美軍在台培訓國軍，北京更不高興。

星期日，布林肯告訴王毅，美國反對北京加劇台灣緊張局勢的行動，反對北京任何單方面改變台海現狀的舉動。布林肯也告訴王毅，華盛頓的“一個中國”政策並沒有改變。布林肯談到中國破壞國際秩序與違背價值觀和利益的行動，包括對人權、新疆、西藏、香港、東海、南海的行動。布林肯也重申兩國可以開展合作的領域，包括朝鮮、緬甸、伊朗、阿富汗和氣候危機。

王毅緊盯台灣議題不放，根據中國外交部官網，王毅說：“台灣問題是中美之間最敏感的問題，一旦處理失誤，將對中美關係造成顛覆性、全局性破壞”。王毅“奉勸”美方意識到“台獨”的危害，“我們要求美方奉行真正的一中政策，而不是假的一中政策”。

當日，美國有線電視網CNN追問布林肯，是否一如拜登10月21日對CNN所言，美國會在台灣遭到中國攻擊時保護台灣？布林肯回答，美國堅守台灣關係法所賦予的責任，包括確保台灣有能力自我防衛對抗任何侵略行為。

拜登撫慰老歐洲

與中美冷冰冰，談“乾貨”大相徑庭，拜登這次在羅馬，儘力安撫歐盟的領袖們，力圖磨平稜角。法新社評論，從取消鋼鐵稅到與法國總統馬克龍的親密表現，喬.拜登向盟友們展示親密。

G20除了大會，各國領袖之間小會頻頻，星期天，G20最後一天，拜登與歐盟委員會主席一同出現在記者面前，慶祝“大西洋兩岸的新紀元”。兩人宣布特朗普時代啟動的有關鋼鐵的爭議已成過去，承諾美歐協商應對氣候變化，抵抗中國競爭。拜登說，他看到了“這就是我們合作才最有力量的證據”。

特朗普一度冷對歐盟，歐盟委員會主席馮德萊恩說：“現在，我們恢復了互信和聯絡”

為了磨平潛艇危機帶來的嫌隙，78歲的拜登總統親臨法國駐梵蒂岡大使館，不停地與馬克龍握手，拍肩，表達他對拉法葉特的祖國的熱愛。拜登承認在潛艇危機一事上美國“很笨拙和不夠優雅”。還說“我們沒有比法國更古老、更忠誠、更體面的盟友”。

美國對頭習近平和普京抵制本屆G20，拜登卻春風得意，拜訪大會主席、意大利總理德拉吉，會晤法國總統馬克龍、德國總理默克爾，英國首相約翰遜，拜登還會見了很可能繼承默克爾大位的德國社民黨領袖肖爾茨。

當然，拜登周日傍晚還是沒有忘記對媒體說一句，對習近平和普京缺席G20，中俄沒有在氣候問題上投入更有力承諾感到遺憾。

一名白宮高官私下對法新社表示，美國阿富汗撤兵未徵詢盟邦意見，美歐關係有點冷，最珍視大西洋聯盟的拜登，會儘可能與盟友加深理解和溝通。這位高管同時否認歐美在針對中國的問題上有分歧，美歐對面臨的“挑戰的性質”“看法高度一致”。

英法爭魚大戰待分曉

英國脫歐年初全面生效，一些法國漁船未獲倫敦當局核發捕魚執照，巴黎大為不滿，威脅若沒有更多法國漁船獲得英國捕魚執照，11月2日起巴黎將禁止英國漁船在法國港口卸貨，甚至將強制檢查所有從英國帶進法國的產品。

英國首相約翰遜和馬克龍赴羅馬前各自通過媒體放話，約翰遜指責法國對待英國的做法不公正，馬克龍威脅英國再跟歐盟對立下去，信用將大大受損。

兩位在羅馬見面了，會面後，馬克龍對媒體表示，“球現在踢到了英國那邊。”約翰遜在另一場新聞會則回應，“法國應先取消對英國的制裁威脅”。

這裡涉及的是具體的利益，互不相讓，最後還得找到一個解決辦法。兩人都表示希望“降級”，但都指對方負有責任。