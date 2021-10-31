G20峰會：拜登對中俄沒有承諾應對氣候變化表示失望

為期兩天的20國集團領導人峰會周日閉幕。美國總統拜登周日表示，在羅馬舉行的G20領導人峰會在氣候、疫情和經濟方面取得了“切實”的成果。拜登對俄羅斯及中國沒有承諾應對氣候變化表示失望。意大利總理德拉吉稱會議取得圓滿成功。

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法新社消息，拜登在羅馬峰會結束的新聞發布會上表示：“我相信我們在氣候、控制疫情和經濟領域都取得了切實的進展，這部分歸功於美國的決心”。

拜登並表示，對俄羅斯及中國沒有承諾應對氣候變化表示失望。周日在格拉斯哥舉行的聯合國氣候峰會，中國國家領導人習近平再次缺席，其"減碳豪語"也因限電危機改弦易轍，讓各國失望。據《華盛頓郵報》披露，美國總統拜登曾私下以"Bullshxx"抨擊"全球最大污染者"根本不會兌現減碳承諾。而目前全球最大碳排放國就是中國，所以拜登指責的對象就是中國。

法新社報道，本屆G20領導人峰會東道主意大利總理德拉吉周日表示，與會各國領導人在"化解全球暖化威脅"上取得重大進展，他並讚揚峰會圓滿成功。

法新社報導，德拉吉表示，這是首次20國集團所有會員國一致認同，遏止全球平均氣溫增加不超過攝氏1.5度的重要性，科學家認為，這個目標對避免氣候災難至關重要。

德拉吉在閉幕記者會表示："直到數日前，還是有不少國家不願意配合我們的立場，但最後他們都讓步了。"德拉吉並表示，G20的各國領導人已達成實質承諾，"說三道四很容易，但具體落實真的是非常非常困難"。

在意大利羅馬舉行的二十國集團峰會結束，與會國家發表聯合公報，促請各方採取有效行動和有意義的措施，將全球氣溫升幅控制在攝氏1.5度之內；各國同意在今年年底前，停止資助海外燃煤發電項目，協助發展中國家儘快淘汰燃煤發電廠，不過，公報沒有指明要在2050年達到碳中和。

意大利總理德拉吉表示，在現行政策下，氣候變化對世界環境和人口的影響會是災難性，應對氣候變化的鬥爭涉及全世界，必須團結一致。