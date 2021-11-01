中國：上海迪士尼樂園因新冠疫情閉園

2016年開園的上海迪士尼遊樂園，因一名遊客在遊覽之後，回到上海附近省份的家中，進行的新冠檢測呈陽性，而不得不關閉大門。樂園什麼時候重新開放還沒有具體的說明。

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2019年底發現新冠病毒，中國是第一個受到病毒襲擊的國家，也是第一個在採取了非常嚴格的防疫措施，其中包括實際上關閉邊境的措施之後，在2020年春季基本控制了疫情的國家。法新社指出，中國政府正在繼續執行零感染的政策，在明年2月北京冬奧會之前，這一政策將會進一步加強。

自從10月底，中國北部地區，包括首都北京，再次出現新冠感染病例以來，這個亞洲巨人一直處於緊張狀態。周一（11月1日）宣布：在過去24小時內新增92個感染病例，這是9月中旬以來的最高數字。

在這一背景下， 從周日（10月31日）開始，上海迪士尼就對工作人員和遊客進行篩選檢測。上海市政府表示，截至周一上午，已有近34000人接受了測試。

在官方媒體發布的一段視頻中，可以看到穿着防護服的迪士尼員工，對正在觀看樂園的標誌性娛樂活動——城堡煙火表演的遊客，進行新冠測試。所有測試都是陰性的，但受影響的遊客必須至少在48小時內，避免去學校或工作地點，並接受進一步的測試。

兩天前，9月底開業的北京環球影城就宣布說，在上個周末的遊客中，發現新冠感染病例。

目前共有600萬中國人因最新的疫情而被禁足家中，其中大部分人是北京以西1200公里處的省會城市——蘭州的居民。

中國衛生部發言人周六承認，情況 "嚴重而複雜"，並強調說病毒流通速度很快。