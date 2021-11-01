北京14名獨立候選人迫於壓力宣布停止參選行動

北京14名宣布以獨立候選人身份參加區縣人大代表選舉的公民11月1日宣布，在恐懼和壓力之下，考慮自身自由與生命安全，決定停止參選行動。

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這次獨立參選嘗試只持續了半個月。

包括709律師家屬在內的14名公民10月15日宣布參加區縣人大代表選舉。14人中有已經第三次嘗試獨立參選的野靖環、王秀珍，也有2015年709律師大抓捕事件的律師家屬王峭嶺、李文足、劉二敏等人。當時，14名獨立參選人在參選宣言中表示，作為“長期生活在最基層的公民”，他們“深感普通百姓與政府、人大、法院、檢察院等部門溝通的困難“，他們希望能成為“所有選民都能隨時找到”的人大代表。

不過，此後的競選活動不僅無法展開，而且候選人面對種種恐嚇和壓力。14人在11月1日在退選聲明中寫道：自10月15日發表“獨立候選人聯合宣言”以來，10名候選人被警察死看死守，或者不讓離開居所小區，甚至不讓出門，或者被請到派出所喝茶，有人深夜被警察從家中帶走旅遊，有人直接遭鄉政府威脅，有些派出所對參選人發出警告，凡此種種。退選聲明寫道，“我們萬萬沒想到，這第三次的獨立候選人參選行動，雖然不像2011年第一次被人民警察暴力鎮壓，也不像2016年被人民群眾暴力鎮壓，但是，這次卻讓我們感到了恐懼……在這樣的恐懼和壓力之下，為了我們14人的人身自由和生命安全，我們宣布停止獨立候選人的參選行動。”

這次獨立參選活動雖然只持續了半個月，但從這半個月候選人經歷的種種警告與威脅來看，也以此前2011年和2016年獨立參選行動的遭遇來看，參選行動本身已經是勇氣可嘉。但這次原本可以是公民踐行習近平政權高調宣稱的“全過程民主”理念的行動，在壓力與恐懼下夭折，不能不令人懷疑所謂“全過程民主”的實質。前中共總書記趙紫陽的秘書鮑彤先生在推特平台上不無苦澀地評論說：“從公民宣布參選，到當局限制參選人行動並警告選舉人不得接近參選人，到參選人被迫宣布停止參選——這就是全過程，民主的全過程，中國的民主的全過程。”