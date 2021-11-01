美再度援贈台灣150萬劑莫德納疫苗今日抵台

圖為華航一架波音777型貨機載運美國捐贈給台灣的250萬劑莫德納疫苗，於美東時間19日上午從田納西州的曼菲斯機場起飛，預計台北時間20日抵達台灣。

美國再度援贈150萬劑莫德納疫苗給台灣，北京時間今天(1日)下午1時43分已經運到台灣桃園機場，台灣疫情中心指揮官陳時中與美國在台協會(AIT)台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）在機場迎接。連同上次美國捐贈台灣的250萬劑，總計美國已經援贈台灣400萬劑莫德納疫苗。

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台灣總統府發言人張惇涵表示，今年6月，當台灣面臨疫情嚴峻挑戰之際，美國以迅速行動捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗，就像及時雨，大力協助台灣度過艱困挑戰。

他說，在防疫團隊的努力，全民團結防疫，與民主夥伴相繼馳援下，台灣的疫情已經趨緩，並獲得有效控制；目前台灣第一劑疫苗涵蓋率超過70%，第二劑已經超過30%。此刻，美國政府再次伸出援手，對提升台灣整體社會保護力，將有大幅幫助。

台灣疫情中心預估，今年年底，台灣第一劑涵蓋率可達7成5、第二劑涵蓋率可望達到6成。

不過官方也透露，目前台灣疫情雖然控製得宜，但因Delta變異株仍在國際間流行，還有流行性更強的新型變異株在境外移入的病例中驗出，因此台灣的邊境管制措施仍須要維持。

目前台灣疫情趨緩，本土病例幾乎已經消失，很多場合已經可以不必戴口罩，餐廳用餐也恢復正常，明天起，室內外唱歌(KTV等)都可以不戴口罩，人民生活上的不便已大幅減少，但搭乘大眾交通工具仍需強制戴口罩。

這150萬劑疫苗在美國啟運之前，台灣駐美代表蕭美琴親自到肯塔基州的路易維爾（Louisville）機場簽收並送機。代表處發表聲明指出，美國總統拜登在9月的全球新冠疫情峰會中重申，美國將帶領全球在世界各地擊退疫情，並號召各國支持全球接種疫苗。台灣從今年5月面臨嚴峻的疫情以來，已經獲得美國、日本、立陶宛、斯洛伐克、捷克及波蘭捐贈疫苗，台灣會牢記來自國際友人的溫暖支持，並承諾持續與美國及全球夥伴並肩合作，消除疫情，重建美好世界。

美國在台協會(AIT)則在臉書貼文表示，這150萬劑疫苗的捐贈，展現美國對台灣的承諾。並說，台灣是個具有活力的民主社會，美國重視的夥伴及可信任的朋友。