中國商務部鼓勵民眾儲備生活必需

在中國正努力應對新一輪新冠疫情之際，中國商務部周一（11月1日）下發通知，鼓勵家庭做生活必需品的儲備，因應日常及突發情況需要。

廣告 繼續瀏覽後續

商務部網站周一晚間發布《關於做好今冬明春蔬菜等生活必需品市場保供穩價工作的通知》，要求“家庭儲備一定數量的生活必需品，以滿足日常生活和突發事件的需要。”

法新社報道指，該通知沒有具體說明發出這一要求的原因，也未說明中國是否面臨糧食短缺威脅。通知還呼籲各地方要支持鼓勵農業生產和及供應流動，保障肉類及糧油蔬菜的庫存，確保價格穩定。

在2020 年初中國新冠疫情處於高峰期時，因對多個地區封禁隔離及高速公路被封而導致供應鏈中斷。隨着明年 2 月北京冬奧會的臨近，官方擔心爆發新疫情，對幾周來多地散發的確診病例採取了嚴格措施。目前中國已有600 萬人被封禁，其中主要集中在西北部城市蘭州。

周二官方公布最近24小時新增感染 71 例，周一該數字時 92 例，是自 9 月中旬以來出現的最高病例數。

報道還提及，因去年夏天中國遭遇洪水，農業受損而導致糧食價格攀升。中國是世界上最大的食品進口國，而這也使其糧食供應容易受到外交局勢的影響，報道提及中國目前正與美國、加拿大和澳大利亞等主要供應國處於外交緊張。

據中國媒體周一援引官方數據指，十月份中國28 種食品價格較上個月上漲了 16%。

去年，中國國家主席習近平曾號召民眾節約糧食，譴責食物浪費行為。

商務部周一的通知引發猜測，周一“環球時報”總編胡錫進發文呼籲輿論不要對其內容解讀“歪了”，文中提到有輿論將這一儲備要求與當前台海緊張局勢相聯，暗示當局在為開戰籌謀，以這種方式釋放台海局勢可能突變。胡批評這一解讀是敏感時期輿論的“放大鏡效應”所致，而他認為加強抵禦、緩衝季節性以及災害造成供應緊張的常備能力才是商務部通知的本意。