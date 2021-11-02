駐華外國記者協會呼籲改善報道北京冬奧會的環境

駐華外國記者協會（FCCC）11月2日通過聲明表示，外國記者進行有關北京冬奧會準備工作的報道時遇到阻礙，並呼籲國際奧委會給予外國記者更多可進入冬奧會的訪問權限。

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表聲稱，“駐華外國記者協會對北京奧組委和國際奧委會在中國與奧運有關的報告方面缺乏透明度和清晰度表示關切。”聲明稱，“在過去的一年裡，外國記者團在報道冬奧會籌備工作時不斷受到阻礙，被拒絕參加例行活動，並被阻止參觀中國的體育場館。”

駐華外國記者協會稱，“我們的成員多次向北京奧組委詢問國際媒體如何報道奧運會，但都得到了相互矛盾的答覆，或者完全被忽視。這種行為沒有堅持國際奧委會自己的《奧林匹克憲章》，其中第48條要求國際奧委會應當‘採取一切必要措施以保證全世界不同媒體及最廣泛的觀眾對奧運會進行全面報道’。”

聲明稱，“距離2022年北京奧運會開幕還有不到三個月的時間，外國記者如何以及是否能夠報道奧運會仍然存在着巨大的不確定性。中國在申辦2022年冬奧會時明確承諾，‘尋求報道冬奧會的媒體將有報道的自由......也將有報道冬奧會籌備情況的自由’。”

駐華外國記者協會稱，“然而，在過去的一年裡，外國記者團基本上無法參加任何新聞發布會，甚至無法觀察例行活動--如會場參觀或奧運聖火的到來，這些活動對中國國內媒體開放。”

聲明稱，“許多活動日期事先沒有公布，或者北京奧組委在只剩下幾個小時的時間裡宣布這些活動。試圖報名參加活動的外國記者被拒絕，因為北京奧組委只限制他們所選擇的媒體出席，聲稱活動已滿，或者因為他們要求參與者在僅有的幾個小時內提交新冠病毒測試結果。”

聲明指，“中國也沒有明確規定國際記者進入中國報道奧運會的具體條件。例如，持有2022年北京奧運會採訪證的記者是否可以在首都及周邊地區的奧運疫情安全區外旅行，是否需要進行檢疫，如果需要，在什麼條件下？此外，自2020年3月以來，中國關閉了邊境，並且在向國際媒體組織發放新的簽證以派遣記者到大陸方面出現了額外的延誤，這導致了數十個空崗，進一步削弱了奧運報道。”

聲明稱，“這與2008年北京夏季奧運會期間的報道形成了鮮明的對比，使世界失去了來自中國各地的信息報道。”駐華外國記者協會表示，“在數千名來自印刷和廣播機構的國際記者準備進入中國報道2月份的下一屆奧運會之前，解決這些問題是最重要的。”聲明還列舉了記者們在進行奧運相關報道時所遇到的種種困難，其中一位美國記者說，他在公路上試圖用手機拍下某個地點的照片，結果被警察攔下並訊問。

還有一名歐洲記者表示，“自2020年以來，我多次要求進入奧運會滑雪場地拍攝，但都被拒絕了。對運動員、教練和政府官員的採訪請求也都被拒絕了。我們還被拒絕參與冬季運動測試比賽的報道。我們得到的唯一許可是拍攝一個空的滑冰場。”歐洲一家報紙的記者說，“根本就沒有訪問權限。”歐洲一家廣播公司的記者說，“我們得到的唯一訪問權限是拍攝一個空的溜冰場。”