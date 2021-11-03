官方解釋無效 中國多地仍爆發生活必需品搶購潮

中國商務部日前發文鼓勵儲存生活必需品後，引發各地民眾恐慌甚至出現解放軍“攻台”的解讀。儘管官方官媒事後連發澄清說是因為疫情，並稱物資充足、保障供應，但多地仍爆發民生必需品的搶購潮，許多超市貨架被搬空

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中國商務部官網11月1日晚間公布近日下發的“關於做好今冬明春蔬菜等生活必需品市場保供穩價工作的通知”，提到鼓勵家庭根據需要儲存一定數量的生活必需品，滿足日常生活和“突發情況”的需要。這個“通知”一出，立刻在網路引發揣測不安，甚至出現“攻台”解讀，迫使官媒2日相繼發文澄清“突發情況”是指疫情。央視在新聞聯播中引述商務部消費促進司司長朱小良表示，從目前的情況來看，各地生活物資貨源充足，供應完全有保障。

不過，位於台北的中央社3日綜合大陸各地報道得出結論仍然認為不少城市發生了搶購潮。

據大陸媒體極目新聞3日報導，“近日，網傳重慶、河南鄭州、江蘇常州和啟東、安徽蚌埠等多地出現搶購潮，排隊購物結帳似乎成了近幾日各大商超的日常”。“超市幾百個推車不夠用、有市民一次性購買600斤大米”。該新聞影片與微博照片顯示，賣場人山人海，結帳大排長龍，許多貨架被搬空。有大陸網友發文抱怨因為搶購買不到米；還有網友稱連一包鹽都搶不到，這輩子沒遇過。

以江蘇常州市為例，常州天甯區一家大型超市工作人員3日指出，一大早超市就湧進了大批搶購生活物資的市民，最高峰時排隊結帳要等待近2個小時，大家購買最多的主要是米、面、油。目前，他們已停止網上訂單，因為“網上來的訂單已經排到4號了”。

常州鐘樓區的一家大型超市工作人員表示，超市幾百個推車都不夠用，“建議市民今天不要來超市，我們的供貨量充足，沒必要集中在一天搶購”。

對於出現搶購潮，報導引述常州市商務局市場運行和消費促進處工作人員稱，一是可能受外界過度解讀商務部印發的“關於做好今冬明春蔬菜等生活必需品市場保供穩價工作的通知”的影響；另一則是常州報告新增3例COVID-19本土確診病例。

搶購潮也在首都北京市出現。據新京報報導，3日上午，北京部分超市出現糧油等物資購買高峰。市民主要搶購米、面、調味品這三類商品。部分市民表示，近期在手機上看到新聞說，鼓勵居民囤積物資，所以多買一些。

據報導，大陸多地的超市、市民和商務部門證實，連日來確實出現了不同程度的搶購情況，但均未發現生活物資短缺、供應中斷。多地商務局呼籲，廣大市民不必過度緊張，無需盲目囤貨，造成不必要的浪費。