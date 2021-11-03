彭帥長文指控中國前高官後遭網絡審查

中國網球女將彭帥在2日於個人認證微博上發表了千字長文，描述和指認自己與前高官的不倫關係，目前所有相關消息在中國已全面封禁，文章也被下架且噤聲。多個與事件直接或間接相關的關鍵詞遭到網絡審查，就連熱門評分網站豆瓣也迅速刪掉了韓劇《總理與我》，已經搜索不到這部電視劇。

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彭帥在帖文中指認了自己與中國前任副總理張高麗在一次性侵後開始的斷斷續續的情人關係。她的帖子在發出不久後在微博上被刪除，但由於指控者和被指控者都很知名，彭帥的帖文在中國受到嚴格管控的互聯網上廣為流傳。他們兩人的名字和聯想相關詞、甚至連“網球”一詞的搜索結果都被屏蔽，反映出在中國討論黨的領導人的不當行為是極其敏感的。

例如，韓劇《總理與我》是韓國KBS電視台在2013年底推出的戲劇，講述新人熱血記者與新上任國務總理之間，因誤會被傳緋聞到真的結婚的故事，雖然劇情內容與這次事件並不相符，但疑似因為涉及敏感議題與字眼，所以在網站的自我審理機制上被全面下架。彭帥的微博舊文留言功能被關閉，她的新浪微博超話也被禁言，禁止進行討論。

除微博完全沒有相關信息外，中國媒體也未對此進行報道，因此無法確認彭帥控訴內容的真實性。彭帥在帖文中說：“我知道對於您位高權重的張高麗副總理來說，你說過你不怕。但即使是以卵擊石，飛蛾撲火自取滅亡的我也會說出和你的事實。”

據彭博社報道，中國外交部發言人汪文斌在星期三的例行發布會上被問及彭帥實名指認張高麗問題時表示：“沒聽說過此事；這不是外交問題。”中國體育總局沒有對彭博社傳真的評論請求作出回應。無法聯繫到彭帥或張高麗進行評論。