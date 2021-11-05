瑞典“環保少女"桑伯格指格拉斯哥氣候大會"失敗"

第26屆聯合國氣候變化大會舉行第六天，來自各地的數千青年人周五在格拉斯哥舉行示威，呼籲採取行動應對迫在眉睫的氣候變化。發起此次示威活動的瑞典“環保少女"桑伯格表示，格拉斯哥氣候大會"失敗"。

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法新社報道，桑伯格向參加集會的數千青年人表示，"COP26 純屬一場失敗已不是什麼秘密了"，她形容大會就是"互相慶祝然後一切照舊"，桑伯格說，我們的領導人根本不會指明方向，這就是他們的領導力"。桑伯格在談到參加聯合國氣候大會的各國領導人時表示，"我們的國王們赤身裸體，歷史會嚴厲審判他們"。桑伯格再次指責各國領導人"無所作為"。

聯合國氣候變化大會承諾碳中和，並且又有23個國家表示支持逐步淘汰煤炭的承諾，但仍然缺乏用煤大國的參與。桑伯格認為，這些承諾充滿漏洞、無視歷史排放和氣候正義，她表示，目前需要的不僅是2030年或2050年的目標，最重要的是往後每個月和每一年制定目標。

桑伯格表示，不能用最初導致陷入危機的同一方法來解決危機，她指聯合國的氣候變化大會講了幾十年廢話，她反問這些廢話帶來了什麼改變？應立即前所未有地大幅削減年度排放量。

預計周六在格拉斯哥還將舉行示威活動，以就氣候變化發出"緊急"呼籲。

近200個國家參與的COP26會議中，美國和加拿大等20個國家同意，在2022年底之前終止對海外化石燃料的投資。超過40個國家允諾逐步淘汰煤炭，但細節含糊不清，時程也未公布。另外，100多個國家承諾，將在2030年前把甲烷排放量減少到比2020年水平低30%。環保團體卻指，世界各國政府，尤其是富裕國家，屢屢未能兌現氣候承諾。