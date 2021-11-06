中國軍艦上的德國技術

據德國電視一台報道：島嶼爭端和中美軍艦險些相撞顯示，印太地區的衝突日益尖銳。《慕尼黑報告》和《周日版世界報》通過調查，發現了德國技術在中國軍艦上扮演的角色。

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中國海軍的軍艦有很可觀的一部分是由德國生產商研發甚至製造的發動機來驅動的。這裡涉及的是位於腓特烈港的MTU（發動機和渦輪機聯盟）和大眾汽車法國子公司MAN。從斯德哥爾摩和平研究所sipri的可公開訪問的數據庫里，人們能找到有關德國發動機和渦輪機聯盟向中國供貨的詳細信息。據稱，至少到2020年，MTU都是中國最先進的旅洋III級驅逐艦的常規供應商。供應是通過在中國的許可生產這條彎路來進行的。MAN 和MTU 向《慕尼黑報告》和《周日版世界報》保證，他們一直遵守出口管制規則。根據總部位於腓特烈港的MTU的說法，在裝備宋級潛艇後，向中國交付潛艇所需部件的業務“徹底停止了”。公司“自己從未與中國國防部或武裝部隊簽訂合同”。簽訂合同的顯然是合作夥伴或持有許可權的人。Sipri所說的旅洋III級驅逐艦內安裝的發動機不需要出口許可證，因為涉及的是所謂的兩用商品，即也可用於民用的發動機。

今年，中國海軍將更多的旅洋III級驅逐艦投入使用。最近的一艘是“開封”號，於今年7月中國共產黨誕辰100周年之際露面。該級別潛艇裝備帶有地對空導彈和巡航導彈。

由於中國近年來積極捍衛其領土主張，德國與中國的這些交易因此也具有爆炸性。中國佔領了南海的一些島嶼。2016年，海牙常設仲裁法院駁回了中國在那裡的領土主張。就在2021年7月，德國國防部長克蘭普-卡倫鮑爾還要求中國國防部長魏鳳和接受海牙法庭的裁決。

據美國稱，中國在兩個佔領的島嶼上安裝了巡航導彈發射系統。《慕尼黑報道》和《世界報》評估了谷歌地球發來的衛星照片。上面展示了在這兩個有爭議島嶼上有中國軍艦，它們可能配備有MAN和MTU發動機。兩家公司有時也公開談論™和中國軍方的業務往來。

最近，由馬斯領導的德國外交部就印太地區的軍備動態強勁增長發出警告。八月，國防部長克蘭普-卡倫鮑爾將“拜倫”號護衛艦派向中國遠海海域，也是向中國發出的警告信號。

儘管如此，MTU和MAN可以聲稱，他們的交付是被許可的。１９８９年天安門大屠殺後，歐盟對中國實施武器禁運。但它的約束力是有限的。科隆律師兼出口專家羅斯納表示，“由於歐盟對中國的武器禁運並未按照歐洲條約正式通過，因此，某些船用發動機的出口可以用於中國海軍。”“要改變這一點，歐盟要麼改變軍民兩用規定，要麼正式實施武器禁運。”

德國聯邦經濟部也提到了這種法律狀況。出於以上原因，甚至不可能對某些商品施加許可義務。但早在2017年，“人們就開始對潛艇發動機實行更廣泛的監控。“

綠色和平組織裁軍專家亞歷山大盧爾茨說，“德國的監控系統顯然是面向出口的，除非明確涉及戰爭武器。”盧爾茨呼籲未來的德國政府告別這種邏輯。“首先必須禁止用於生產武器和發動戰爭的一切產品的出口。”“如果一家外國軍火公司在德國購買武器系統的基本部件，這就是一種武器出口。人們必須如此看待。”他認為，控制武器出口是新德國政府的一項急迫任務。