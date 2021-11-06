網球名將，曾是世界雙打第一的彭帥。圖為2019 年 1 月 15 日，彭帥在澳大利亞墨爾本舉行的澳大利亞網球公開賽比賽中。

一位女子站出來，實名指控遭到前中共中央常委—習近平上屆同事張高麗性侵，這在中共建政70年以來的歷史上不曾有過。此事恰恰爆發在即將召開的為習近平確定歷史地位的中共六中全會開幕前夕。

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這位女子叫彭帥，網球名將，曾是世界排名第一的雙打運動員。華爾街日報評論，這或許是中共執政期間直接針對如此高級別官員的最公開指控，而且是在明年備受關注的領導層換屆之前。

這一不尋常的消息在中國網上炸開了! 北京當局開動機器，全力封鎖，從張高麗，彭帥，甚至“網球“、韓國電影『總理和我』這些詞，統統封鎖。據指出，彭帥的帖子在大約20分鐘之後就消失了，帳號已不復存，20分鐘，但已足夠，文章截圖已瘋傳四面八方。

觀察人士指出，這與北京當局處理近來涉及名人的性侵指控或性醜聞形成鮮明對照，中國著名鋼琴家李雲迪被控嫖娼後，官方媒體發表評論引導輿論窮追猛打。

在毛澤東時代，中共以“作風”問題約束各級幹部，但是越高級的幹部--“高幹“，越不受約束，大人物憑藉權力佔有女性被稱作“生活小節”，毛澤東玩弄女性的醜聞在民間偷偷流傳。毛澤東在中南海的“書房醜聞”後來在他的醫生李志綏寫的書中才予以揭露，竟然還有人懷疑這是向領袖塗污。

在習近平時代，“不正當男女關係”則成為清除對手的一個借口，幾乎在所有被清算的中共高官中，從周永康到賴小民，罪行無一不包括進行“權色交易”，這從一個側面揭示，官員性侵到了何等肆無忌憚、何等泛濫的地步，只是到了他們落馬的時候，才成為一項附加罪行。

中共同時把道德性整肅用來作為控制社會、打擊異議人士的一個污名手段，雷洋，許章潤，曾被指“嫖娼“，英國駐港領事館僱員鄭文傑去深圳參加會議失蹤被捕兩周後，中國官媒說他因嫖娼被捕，但提供不出任何細節或證據來支持這一指控。

權色交易的實質就是以權力來引誘、強制、壓迫異性來服從自己的性慾，而另一方則需“招之即來”，擁有權勢者不需要了，“棄如敝履”。

紐約時報報道說，這是關於“我也是”(#MeToo)的指控首次觸及中共最高權力階層。時事評論作家長平在德國之聲撰文評論：網球名將彭帥公開指控中國前任副總理張高麗性脅迫，將中國 "我也是" (#MeToo，"米兔")運動推進了中南海。

彭帥帖文說自己拿不出證據，她說張高麗曾害怕她會把雙方的會面記錄下來。但她在文章里透出自己在權力面前多麼地弱小和無奈，當張高麗的妻子扮演幫兇，在門口張望放哨，彭帥簡直是在泣血："你的妻子好像甄嬛傳的皇後一樣，而我無法形容自己多麼的不堪。”

這些句子句句都是血淚控訴：“然後把我帶進你家的房間，和十多年前在天津時一樣，要和我發生性關係。那天下午我很怕，根本沒想到會是這樣，一個人在外幫守着，因為誰都不可能相信老婆會願意“。

帖文說，“那天下午我原本沒同意一直哭”，後來，“我又怕又慌帶着七年前對你的情感就同意了”。“既然你根本不打算負責，為何還要回來找我，帶我去你家逼我和你發生關係？“

彭帥或許不是一個自覺的“米兔”踐行者，但是，屈辱和憤怒，讓她不顧可能遭遇的不測挺身而出：“我知道對於您位高權重的張高麗副總理來說，你說過你不配。但即使是以卵擊石，飛蛾撲火自取滅亡的我也會說出和你的事實”。

從社交網絡的信息看，許多人現在為她的處境擔憂。