新華社小心造神 習近平障礙未平？

中共19屆6中全會即將於8日登場，新華社6日發表題為『習近平帶領百年大黨奮進新征程』萬字長文，曆數習近平執政九年功績，稱其為“繼往開來的領航人”，為習近平20大繼續擔任總書記造勢，並借外媒和外國專家之口為習近平點贊，法廣居然也被拉入“合唱”。

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法廣被拉入合唱

反貪被官媒列為習近平最重要的功績之一，但在外界看來，反貪是習近平鞏固權力清除異己的手段，因為他的反貪是選擇性反貪。官媒文章在讚揚習近平大舉反貪段落寫道：“九年中，貪腐官員紛紛落馬，其中省部級以上官員約400人。這裡面有一名負責政法的中央政治局前常委、兩名軍委前副主席和一名中辦前主任。”

顯然，這裡涉及的是前中共常委、有政法王之稱的周永康、以及軍委副主席徐才厚，郭伯雄，以及胡錦濤擔任總書記時的中辦主任令計畫。

這一段落結尾，似乎為了加強可信度，新華社寫道：“‘在關鍵時刻，習近平力挽狂瀾’。法國國際廣播電台引用了這樣的評論。”

這段話出自本台香港特約記者主持的『觀察中國』專欄，這一專欄節目每周一期，是對中國大陸以外中文媒體有關中國報道的摘要。『觀察中國』在2015年10月15日的專欄節目中，提到了『東方日報』這段對習近平的評論，僅此而已。

“胸懷天下的大國領袖”

習近平已近700日不出國門，包括最近的羅馬20國集團峰會，英國格拉斯哥全球氣候峰會，這些峰會理應與習近平推崇的“共同構建人類命運共同體”有關聯，但習近平僅通過視頻或者書面發言。

新華社引用習近平的話說：“世界那麼大，問題那麼多，國際社會期待聽到中國聲音、看到中國方案，中國不能缺席”，中國是大國，全球領袖需要和中國領導人當面交流，可是習近平屢屢缺席了。但新華社在“胸懷天下的大國領袖”一章解釋：“習近平九年出國訪問41次，足跡到達69國。如果不是新冠肺炎疫情，他還會有更多訪問”。

在觀察人士看來，習近平執政以來，最失敗的就是讓中國在國際舞台上日益孤立，習近平不出席國際會議，法國世界報認為是中國孤立的象徵，但是新華社引用習近平的話說：“我們的朋友遍天下!”

新華社英文版的相關文章引起此間輿論注意，其中一段讚揚習近平的話這樣說：“海內外輿論評介習近平，說他是一位信念堅定又行動果敢的人、思想深刻又情懷深厚的人、善於繼承又勇於創新的人、能始終把握大局又敏於掌控變局的人、奮鬥不止又有強大自製力的人、謙遜平和又無所畏懼的人。”。法國政治學者邦達茲評論：“中國不存在任何個人崇拜？這下讓人放心了!”，法國媒體人皮埃爾-昂杜瓦茲回應：“習近平是世界的太陽，是人類的救世主，竟然無人發覺，多麼地忘恩負義!”

習近平的種種功勞

官媒把所有的功勳都凝聚在一起，放在一個人身上，這是造神最重要的標誌。

即將舉行的中共19屆6中全會，要通過中共史上第三個歷史性決議，官媒引述分析指，這意味着以毛澤東、鄧小平、習近平三分斷代的概念將正式寫入中共歷史。被指是“正式在中共官方歷史決議中確立習近平時代的標誌。”

法新社報道分析，習近平欲與毛澤東比肩？但是西方專家普遍評估，毛澤東的政策造成了3000萬至7000萬中國人死於非命。

新華社援引中共中央黨校教授韓慶祥表示，實現中華民族偉大復興有四個裡程碑，“第四個裡程碑，是2012年中共十八大以後中國特色社會主義進入新時代”，這位教授稱，習思想“它有效引領了實現中華民族偉大復興的歷史進程，它影響了整個世界。”

習近平被描述為是一位“像愛父母那樣愛老百姓”的黨的總書記，是一個堅定的馬克思主義者，儘管一些知情人士稱習近平並沒有文化，經常讀錯字，但新華社的文章說，習近平當知青時，“他在窯洞的煤油燈下通讀三遍『資本論』，寫下18本讀書筆記”。

而且，習近平2012年當選總書記“僅兩周便提出‘中國夢‘”，在今年10月紀念辛亥革命110周年大會上，“他25次提到復興”。

中國在習近平領導下進入小康社會也頗具爭議，中國國務院總理李克強去年在全國人大講過，中國還有六億人月均收入不足人民幣1000元。而且，一些媒體披露，按照領導人的意志按期脫貧也導致一些地方出現了一些弄虛作假，臨時脫貧，過後返貧的假象。

新華社還列舉習近平的其他“功勞”，比如關於香港，“他指揮捍衛‘一國兩制‘事業，粉碎了反中亂港勢力’顏色革命‘的圖謀”，但海外輿論普遍認為，在習近平領導下，有東方明珠之稱的香港已變得不倫不類，一國兩製成為虛設，民主人士慘遭大舉鎮壓，

自我接班最後一段路

無論官媒把習近平接班的進程描述得多麼華麗，海外的觀察家大多認為，本應明年任期屆滿的習近平，將在明年20大繼續擔任總書記，這無疑是對把“取消國家領導人終身制”作為最重要政治遺產的鄧小平的背棄。因此，儘管習近平通過強力反腐清除異己，黨內已很難聽到公開反對的聲音，但暗涌是存在的。

六中全會通過為習近平定位的歷史性決議，就是為習近平能得到“一致擁護”掃清最後一段路。官媒則引用習近平的話來表明他繼續幹下去的決心，“中華民族偉大復興曙光在前、前途光明”，“在這個關鍵當口，容不得任何停留、遲疑、觀望，必須不忘初心、牢記使命，一鼓作氣、繼續奮鬥”。習近平還用另外一種方式表述過，“這麼大一個國家，責任非常重、工作非常艱巨。我將無我，不負人民”，大有當今之世，捨我其誰的氣勢。

距離中共20大最後一段路，還有不到一年時間，但一些分析人士指出，還會有險惡的內鬥，加拿大維多利亞大學教授，曾經是中共前總書記趙紫陽智囊團成員的吳國光日前對美國之音表示，習近平的目標不在於第三個任期，因為相關遊戲規則都已鋪平，習近平要的是如何實現對政治局常委會的更高度掌控。“障礙就在於習近平要的太多，但其他人也各有各的想要，這裡面怎麼樣擺平？”他表示，如果明年夏天有一名或更多政治局委員落馬，他不會覺得奇怪，“那就是習近平在敲山震虎。”

這似乎符合習近平所說的“挑戰增多，不想鬥爭不切實際”，“好好先生”並非真正好人”的邏輯。這似乎預示着中共官場或面臨的險惡前景，可能會發生黑天鵝灰犀牛一類不可測的嚴重事件？

有意思的是，新華社的文章還特意提到這兩個詞：“習近平讓‘黑天鵝’和‘灰犀牛進入中共詞典。防範化解各領域重大風險，成了新時代的一個特點和亮點。”