格拉斯哥數萬人走上街頭要求"採取行動"應對氣候變化

正在舉行聯合國氣候大會的格拉斯哥周六再次爆發示威遊行，成千上萬示威者冒雨走上街頭，要求各國領導人面對威脅人類的氣候變化"採取行動"。而格拉斯哥締約方大會主辦方周六宣布，45個政府承諾採取緊急行動和投資，以保護自然並轉向更可持續的耕作方式；大會主席夏爾馬還宣布，格拉斯哥森林宣言現已得到130個國家的簽署。

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法新社消息，蘇格蘭警方稱，預計周六格拉斯哥街頭的抗議示威將有5萬人參加。遊行隊伍下午開始在距離會議中心不遠集結，蘇格蘭警方處於高度戒備。

出席氣候會議的英國演員艾爾巴表達了對外面示威者的“聲援”。他說， “氣候變化正在真實地發生着，我們最終將付出代價"。

周末，在法國巴黎及各大城市也爆發了由多個協會組織的氣候大遊行，在巴黎，有數百人參加了集會活動，示威者打出的標語"氣候無行動"等，旨在向正在格拉斯哥舉行氣候大會的各國領導人施壓。

瑞典環保少女迪貝里在周五的示威活動中指稱，聯合國氣候峰會是場"失敗"的會議。

而當數百萬人走上世界各地城市的街頭，要求採取更大力度的氣候行動之時，一些參加第26屆聯合國氣候變化大會談判的國家做出了新的承諾，投資於基於自然的解決方案和更為綠色的農業方法。

聯合國消息，隨着這次重要的氣候變化大會議程過半，人類的大自然母親成為了聚焦的中心。根據聯合國環境規畫署的數據，人類活動已經破壞了地球表面近75%的區域，約100萬種動植物物種列入了瀕危名單。聯合國教科文組織指出，吸收大約三分之一碳排放的海洋已經被污染，這意味着它們正在失去成為“氣候變化緩衝區”的能力。

聯合國秘書長古特雷斯近幾個月來多次敦促採取更大行動，他說，人類正在“對自然發動戰爭”。

聯合國環境規畫署執行主任安德森周六在大會上接受聯合國新聞採訪時說：“我們不能繼續將自然逼向一個角落還期望它繼續提供服務。我們希望自然能夠固碳，為強烈風暴和紅樹林提供緩衝，並成為世界的肺。但是，當我們把大自然弄糟時，大自然會以更大強度的風暴、更多火災、更多熱浪和更多乾旱的形式向我們發送賬單。”她呼籲團結合作，尋找恢復自然和應對氣候變化所需的解決方案。

與此同時，締約方大會主辦方宣布，45個政府承諾採取緊急行動和投資，以保護自然並轉向更可持續的耕作方式。新承諾旨在通過政策改革、研究和創新來改變農業和糧食系統，以減少排放和保護自然，同時確保糧食和就業。

這包括將超過40億美元的新公共部門投資用於農業創新，包括開發氣候適應型作物和可再生解決方案以改善土壤健康，幫助數億農民負擔得起並使用這些技術和資源。

大會主席夏爾馬周六還宣布，本周早些時候提出的格拉斯哥森林宣言現已得到130個國家的簽署，覆蓋了世界森林覆蓋面積的 93%。

他向新聞界介紹了當前談判的最新情況，並表示各國已就性別、農業和國家適應氣候變化的舉措等主題達成了許多協議。