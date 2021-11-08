中共六中全會召開 確立習近平歷史觀 延長任期

中共19屆6中全會在北京閉門召開，預計出台第三個歷史決議，提升習近平歷史地位助其在20大後繼續掌權。

中國共產黨今天11月8日在北京開始舉行今年最重要的會議--19屆6中全會，這次會議被認為將確立習近平的中共“歷史觀”，擡升他的歷史“地位”，頌揚他的“功勳”，以便其打破慣例，在明年20大後繼續掌權。

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法新社說，在掌權9年後，這位北京強人，尋求在一年後的中共20大，取得第三個黨首任期，進一步加強他作為該國自共產政權創始人毛澤東以來的最強大領導人的地位，毛澤東曾在1949年至1976年執政。

像往常一樣，這次中共的會議也是閉門進行，遠離外國媒體的注視。中國新華社在一份簡短的新聞稿中宣布，這個會議已於周一上午開始。議程包括一項中共百年歷史中的第三份決議。該官媒說，習近平向中央委員會"解釋"了這項決議的內容。

有消息透露，習近平力推的這份決議，要將中共黨史分為毛澤東，鄧江胡，習近平三個階段，着力突出習近平的功績，為其打破慣例在明年中共20大後繼續掌權提供合理性。

歐盟安全研究所（EUISS）亞洲事務分析師愛麗絲-埃克曼（Alice Ekman）指出："這項決議顯然是習近平瞄準在20大後延長其在黨內領導地位布局中的一部分。

所以，他需要把自己的“權力觀”強加於人，那就是：加強黨的權威，避免重蹈前蘇共政權解體的命運。

私營部門打入冷宮

華盛頓智庫“國際戰略研究中心”的漢學家克里斯-約翰遜（Chris Johnson）在一個播客中推測，習近平可能利用這個決議"清理他不喜歡的歷史時刻"，包括1970年代末啟動的經濟改革的過度行為。

此前，中共在其存在的一個世紀里，只通過了兩項關於歷史的決議：一項是在1945年，即毛澤東掌權前四年；另一項是在1981年，即鄧小平發起改革，使中國成為世界第二大經濟體。

1981年的第二次中共歷史決議批評了毛澤東的過度行為，諸如“大躍進”的強制工業化和文化大革命的混亂，鄧小平藉機翻過了毛澤東的一頁。

習近平是否會像鄧小平對待毛那樣，批評鄧的改革開放政策的過度行為？這將與他最近幾個月對私營部門的整肅相一致，比如網絡經濟或房地產領域都被他收拾，其中一個地產開發商恆大集團Evergande，在政府新規定之下，正處於破產的邊緣。

據《鮮紅的中國共產主義理想》一書的作者愛麗絲-埃克曼觀察："在過去三年中，中國共產黨在經濟中的比重增長非常快。習近平的前任領導人啟動的自由化進程受到了根本性的質疑。"