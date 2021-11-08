兩岸清大連手成立研究院設「新竹辦公室」被指遭中國滲透

台灣自由時報今天報導指出，中國「清華海峽研究院」涉嫌違法在台灣清華大學成立「新竹辦公室」招攬人才，懷疑可能遭到中國滲透。台灣國安局副局長陳進廣今天在立法院答詢時證實確實有這件事；教育部則下令清華大學立即終止這個辦公室的租約，要求對方撤離；新竹地檢署也證實，已針對這個案件展開偵辦。

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報導指出，台灣清華大學校友會與中國廈門市政府、北京清華大學共同設立「清華海峽研究院」，在未經台灣官方許可下，違法於新竹清華大學校園內設立「清華海峽研究院新竹辦公室」，為其總部在台灣從事技術研發、招攬人才、投資等業務，涉嫌違反兩岸人民關係條例。

清華大學發布新聞稿指出，「清華海峽研究院」是部分校友成立的服務校友推廣教育及創業機構，是向財團法人自強工業科學基金會轉租校內空間作為辦公室，但這不是華大學的機構，學校不知道轉租的事，也沒有參與運作。

自強基金會董事長盧昆瑞則表示，由於疫情的影響，據他所知，清華海峽研究院已經有相當長一段時間沒有運作，鑒於租用單位有適法的疑慮，基金會即日起中止租約。台灣教育部隨後發文給清華大學，要求「清華海峽研究院」立即停止使用，並即刻撤離。

陸委會主委邱太三今天在立法院響應委員質詢時表示，他在今年7月知道清華設立辦公室，8月曾發函教育部要求釐清問題。後續如果確定違法違規，會依照兩岸關係條例處置。

他說，政府基於尊重學術，很少調查學術單位是否有被滲透情形，也使學術單位變成可能的破口。藉這次機會，將對所有大專院校進行完整檢視，調查是否有類似違反法規的情形。

此外，針對大陸國台辦宣稱將把台灣行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮列為「台獨頑固分子」一事，邱太三表示，中共的台獨清單「自討沒趣、自取其辱」，顯示對岸並不是民主自由多元社會，也顯現中國對自身的制度沒有信心。這些非理性、惡意的作為，台灣將會作一定的反制。