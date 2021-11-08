彭帥被消聲 中國女性於無聲處怒吼

中國網球名將，曾是世界排名第一的雙打運動員彭帥日前在微博指控前中共常委張高麗性侵後，情況不明。但是，彭帥遭大人物性侵的遭遇引起許多中國女性的強烈共鳴。

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由於信息敏感，涉及高官，發帖支持者多不具名，但對彭帥的遭遇卻有着刻骨銘心的感受，她們感謝彭帥敢於站出來發聲。紐約時報這樣評論彭帥的行為：“這是關於“我也是”(#MeToo米兔)的指控首次觸及中共最高權力階層。”

彭帥已在指控張高麗的帖中表明心跡：“我知道對於您位高權重的張高麗副總理來說，你說過你不配。但即使是以卵擊石，飛蛾撲火自取滅亡的我也會說出和你的事實”。

一位女士向彭帥致敬：“在這片適應叢林法則的蠻荒之地，尤其作為生存弱者的女人，卻有着如此堅毅的脊骨，為自己所遭遇的不公不義勇敢發聲，如同一道刺眼的光，畫破這至暗的黑夜，讓我們更加有勇氣呼喚黎明的到來!“

米兔運動爆發以來，在中國曾掀起波瀾，最突出的米兔事件之一是弦子於2018年指控央視主持人朱軍性騷擾，今年9月因法院指其“證據不足“敗訴，在彭帥事件爆發後，弦子站出來對彭帥表示支持。

彭帥的帖子很快被刪除，連“網球”都成了被屏蔽的敏感詞，然而，社交網絡仍在瘋傳中國女性支持彭帥的帖子，一個名叫『女權留言牆』的網頁集結了眾多女性留言。在“彭帥加油”的標誌詞下面，滿滿的是對彭帥勇於揭露高官性侵的欽佩：“為你的勇氣點贊”，也有許多女性為她的平安擔心：“希望你平安，姐姐加油!”，“珍愛自己，千萬姐妹與你同在”，還有“姐姐不要自責，這不是你的錯”一類鼓勵且自勉的語句。

彭帥文中指控張高麗文的一句話也被多次引用：“除我以外，我沒留下證據證明，沒有錄音，沒有錄像，只有被扭曲的我的真實經歷”，讓一些曾被侮辱被損害女性聯想起自己的傷心經歷，自己是受害者，反而被指責“錯的是你”。

她們留言鼓勵彭帥：“你不是壞女孩，你是一個勇敢的人，你沒有錯。”“只有罪犯應該感到羞恥”，“女性共同體，加油啊，該死的男權!”“米兔來了，好感動，天下的女人都是同一個女人，彭帥加油，我們與你在一起。”“說出來已經很棒了!” “錯的是施害者，錯的是把女性當作權力可支配的玩物!”

“你不是壞女人，壞的是那個道貌岸然的偽君子。利用自己的權力地位來圍獵你的身體，利用虛假的愛情來控制你的感情…用權勢來抹殺你的聲音……”

“為什麼受到侵犯的女性反而需要擔心自己的‘名聲’？到底是誰做錯了事情？這本身就體現和鞏固了對女性貞潔的性別壓迫。” “社會告知女性規範：性暴力既是‘正常’的，是她們‘應得’的，有時不可對外人言的。”

一位女性因為彭帥敢於說出自己受害的遭遇而感同身受：“我只能以我曾經的絕望與痛苦，去想象你的絕望與痛苦。以我不曾擁有的勇氣與力量，去讚歎你的勇氣與力量。以我停止流血逐漸結痂的傷口，去祈求你的平安與自由。”

彭帥指控的是前中共常委，這在中共建政70年的歷史上是破天荒的，一位女性說：“當時看到消息真的覺得很震驚，因為這樣的施暴者完全是很可怕的級別，在這個國家。我不知道講出被這樣的人侵犯是需要多大的勇氣和力量，不僅僅是佩服，我更加擔心你，害怕你會出現危險……”

另一位留言說：“彭帥的指控是第一次捅破米兔中政治面向的窗戶紙，也以最壓抑的方式告訴我們，現有的法律秩序並沒有給每個受害者以平等安全的言說空間。粉紅女權的根本邏輯謬誤在這裡凸顯，我好奇她們在說‘這瓜不敢吃’的時候自己內心是否也能分享一點點女權主義的者的無力呢？粉紅到底是具有能動性的策略，還是以自願的形式被淹沒整編？

在題為“姐姐，我理解你”的留言中，“讀完你的自述……最難受的莫過於意識到你真心喜歡過的人並不是‘人’，而是權力的象徵，甚至說這種權力就是他作為‘人’的根基。與之相比，我們遠無法被視為人，視為一個正常的、有道德的、健全的人。姐姐，我知道你很痛苦，我看過一句話，創傷是在回憶中顯現的。我和你一樣，把這樣的傷害吞進肚子里反芻，一嚼就是好幾年，不需要你加油，只希望你平安。”

一些人在留言中發出對權力的控訴：“在極端的權力不對等中，剝削與侵害披着‘愛情’的遮羞布為所欲為。加害者在國家機器的保護下繼續神隱，受害者卻得日日夜夜反反複復地承受各種痛苦和煎熬。”

“這個地方遍地都是認為自己能用自己的職位、權力、金錢、地位來踐踏女性尊嚴和身體的人，末了還要打上‘自願’的名義，老傳統老操作了。你非常勇敢且有智慧，給了我非常大的勇氣去說出我面對的性騷擾，我也曾經數次被性騷擾，數次差點被強姦，對方有所謂高管、所謂體制內的傢夥、前同事，直屬上司。我厭惡這裡的酒局文化，我厭惡這裡對女性痛苦的消解。”

有的女性直接把矛頭對準“男權”：“當今社會男性權勢集團的追求三個詞即可歸納：權力，財富，女人，佔有年輕女性是這些權勢男人獲得權力感不可或缺的重要部分，也是‘潛規則’普遍存在的根本原因。彭帥撕開了權勢老男人的畫皮，是真正的勇者，必定激勵眾多被侮辱被損害的女性站立起來發出自己反饋的怒吼聲。”

爭取女權需要女性團結，需要長期艱苦的鬥爭：“彭帥，你不是一個人，你的經歷，是我們所有人的共同經歷。你的痛苦，是我們所有人共同的痛苦。你的安全，保障了我們所有人的安全。這一刻，你就是我們所有人，這一刻，我們所有人都和你在一起。“

還有的直接向男性喊話，希望更多的男性覺醒，意識到女性在這個社會所遭受的壓迫和難言的困境：“吃人文化下的社會，女性在壓迫中的怒吼，讓選擇沉默苟且退讓的男性羞愧不已。就像米米所說，男性需要通過女權思想的刮骨療毒，才能意識到自己手上枷鎖與她人血共存，男性同胞們要反省反思呀。支持彭帥就是反對極權，支持彭帥同時也是廣大男性同胞的自我救贖與懺悔。”

米兔在中國被壓抑，被限制，彭帥一石激起千層浪，上述留言顯示，她們在鼓勵彭帥，也在鼓勵自己：

“希望你會知道，在你無法聽到的遠處和近旁，都有着千萬支持你的聲音。請相信，有越來越多的愛在守護你。”

“一位女性的勇敢，不會被遺忘，權勢可以抹去表面的記錄，我們記憶在心裡。貝貝加油。”