歐盟譴責白俄羅斯"策動"移民潮 呼籲採取新的制裁

白俄羅斯境內數以千計的移民試圖自波蘭大舉湧入歐盟。歐盟委員會主席馮德萊恩周一呼籲成員國對白俄羅斯採取新的制裁。波蘭政府周一表示，邊境緊張已經上升到"動武"的程度。

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法新社報道，歐盟指責白俄羅斯是大批移民潮湧向歐盟最東端波蘭的"責任者"。馮德萊恩周一呼籲歐盟成員國對白俄羅斯實施新的制裁。馮德萊恩在一份聲明中強調，利用移民為工具達到政治目的行為不可接受。除了制裁白俄羅斯，馮德萊恩表示，歐盟還將考慮制裁運送白俄羅斯難民的第三國航空公司。歐盟指責白俄羅斯總統魯卡申柯"策動"主要來自中東的移民和難民進入歐盟國家，以反擊布魯塞爾祭出的制裁。魯卡申柯則否認這些指控。

法新社報道，波蘭國防部長周一在推特發文稱，波蘭動用軍隊和士兵成功阻截了第一批試圖湧入邊界的難民潮。他並表示，這些難民長期受到白俄羅斯的收留，他們已經在邊境附近安營紮寨。

波蘭政府發言人穆萊( Pitor Muller)周一向媒體表示，大約有3000到4000移民在聚集在邊境地帶。他說，"我們擔心邊境緊張將升級到"動武"的程度。

波蘭總理莫拉維茨基周一召集包括內政部長和國防部長參加的內閣緊急會議，內政部長卡明斯基表示，我們為應對任何情況做了準備。他並說，當局已在邊境地區增加了警察和軍人人數。。

另外，立陶宛也在與白俄邊境部署軍隊，以應對可能大舉湧入的移民。