中共第3份歷史決議或定性六四“反革命暴亂”

中共19屆6中全會正在北京閉門舉行。牆外媒體分析中共第3份歷史決議或將89年六四天安門民主運動定性為“反革命暴亂”。習近平上台前，中共當局一度將這一事件弱化為“政治風波”。

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香港《星島日報》今天11月9日分析指出，鑒於今年7月1日中共官方推出的《中國共產黨簡史》維持了對1989年六四事件是“反革命暴亂”的定性。因此相信，這次六中全會通過的歷史決議可能對六四事件仍維持“反革命暴亂”的定性。

《中共簡史》將1989年春夏天安門廣場人山人海的學生民主運動表述為“極少數反共反社會主義分子”...“煽動反共產黨的領導、反社會主義制度的活動”，說“他們借群眾悼念胡耀邦逝世”“煽動不明真相的人佔據天安門廣場”，“製造反革命暴亂”。

有關時任中共總書記趙紫陽拒絕向民眾開槍後被罷黜軟禁，該《中共簡史》稱，趙紫陽“犯了支持動亂和分裂黨的嚴重錯誤”。對於解放軍和坦克開進北京，真槍實彈殺害學生和市民，該簡史說，在“鄧小平”和其他“老一輩革命家”支持下，…在6月4日一舉平息“反革命暴亂”…。

據中央社指出，六四事件過後，中共一度在較長時間改以“政治風波”取代“反革命暴亂”。而自從習近平上台後，特別是在2017年19大，他的權力穩固後，北京當局在2018年改革開放40年大事記、2020年中國總理李鵬的訃告，以及今年的中共「100年大事記」中，對六四事件交替使用了“政治風波”、“動亂”、“反革命暴亂”等形容詞，逐漸回到以往的強硬定性。